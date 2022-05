Esordisce la “sagra delle sagre”

Una sagra di paese, ma che coinvolge tutto il territorio. Si tratta di una novità nel già nutrito calendario degli eventi gastronomici nel territorio: “La Lomellina in festa!” sarà domenica 22 maggio presso gli spazi della stazione ferroviaria di Mede. Specialità gastronomiche preparate dalle Pro Loco del territorio unite a intrattenimento per i bimbi. Sostituisce almeno per quest’anno la sagra della Lomellina organizzata dall’Ecomuseo, sospesa per ragioni organizzative.

Gli stand di produttori locali (oltre a Mede anche le Pro Loco o similari di Cilavegna, Castello d’Agogna, Frascarolo, Robbio e Suardi) propongono le proprie eccellenze: asparagi, alborelle, brasato, cotechino, lumache.

Si tratta di tipicità che variano da centro a centro: se Cilavegna ha ancora qualche eccedenza dei suoi prelibati asparagi di color biancorosato dopo le scorpacciate nella sagra di inizio maggio, il comitato che organizza il palio dl’Urmon a Robbio è celebre per il suo cotechino proposto durante le manifestazioni di fine agosto. E poi l’asino di Suardi, o le lumache medesi.

Gli asparagi di Cilavegna dal colore biancorosato

Ogni visitatore comporrà il proprio menù a piacimento, con combinazioni infinite. Il ritrovo è alle 10 con la mostra dell’Associazione Fotografica Frascarolo, attivissima sul territorio (fino al 29 maggio a Vigevano presso la seconda scuderia del Castello andrà avanti “Terra”, altra rassegna di scatti) e si mangia da mezzogiorno e dalle 19. Inoltre alle 14 “i giochi della gioventù”, tradizionali, e le fiabe di Natalina Parolo. Musica dal vivo grazie alla Madeleine Rock Band. Non serve prenotare: basta presentarsi.

La locandina della manifestazione, domenica al suo debutto





Ecco il menù, coi piatti che si trovano suddivisi nei vari stand. Potrebbero esserci cambiamenti dell’ultimo minuto, decisi per motivi organizzativi.

PRO LOCO MEDE

Bruschette contadine, Polenta con le lumache, Patatine fritte.

PRO LOCO CILAVEGNA

Frittata con asparagi, Risotto con asparagi.

PRO LOCO SUARDI

Riavoli d’asino con ragù d’asino, Torta del latte, Crostata.

PRO LOCO DI CASTELLO D'AGOGNA

Insalata con cipolla rossa di Breme e fagioli, Risotto con i vartìs (sono le cime del luppolo selvatico), Frittura di alborelle.

ROBBIO COMITATO DEL PALIO

Chicche di Gorgonzola, Panini (cotechino e burger di cotechino, salam d’la duja, gorgonzola), Cotechino con fagioli.

PRO LOCO DI FRASCAROLO

Brasato di manzo con polenta.