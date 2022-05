Carlo Bonnici: il cantante vigevanese col singolo "Il tuo sorriso in un cassetto"

Un brano pop emozionale. Il nome d’arte è Carlo, il cognome è Bonnici, è vigevanese, ha 37 anni ed è un musicista di lungo corso: lui fondò la band Maetrika, nel 2013. Ora lancia il suo ultimo singolo, “Il tuo sorriso in un cassetto”, prodotto da Simone Bertolotti e con la batteria e la collaborazione agli arrangiamenti di Emiliano Bassi. I cori sono di Fabio Gangi. Altri nove brani sono pronti, usciranno forse come singoli. Da qualche settimana il brano si può ascoltare su tutte le piattaforme digitali e in tutte le radio per la label Ondesonore Record. Si tratta della storia di un uomo che ha perso l’amore e che combatte ogni giorno con il suo buio per ritrovare nuovamente il sole. Proponiamo il videoclip con protagonisti Fabiana Colombo e Stefano Stanghellini, diretto da Riki Bonsignore.

Carlo Bonnici

«Dopo una storia bellissima d’amore - aggiunge Carlo, il compositore - il protagonista del pezzo dopo la fine conduce una vita instabile in piena solitudine, buttato nel mondo senza regole ed in pieno caos, alla ricerca di sé stesso e di quei momenti passati dove tutto era meravigliosamente stabile e pieno d’amore. In questo percorso di ricerca l’uomo parla alla figura immaginaria della sua amata confessando di tenere ancora in vita il ricordo del suo sorriso». Carlo Bonnici, attivissimo sulle sue pagine di Instagram e Facebook, è anche insegnante musicale e nel 2020 è entrato a far parte della squadra di “Deejay Fox Radio Station”, web radio dove conduce insieme a Gabriele Boati la tra-missione OIBÒ, un programma interamente dedicato alla musica rock e underground. Nel 2021 si è certificato vocal coach nel metodo Vocal Power di Elisabeth Howard.