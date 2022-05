Malika Ayane, Coez e Subsonica: i concerti da Vigevano "volano" a Pavia

I concerti dei Subsonica, Malika Ayane e Coez ci saranno. Ma non a Vigevano. Si spostano al Castello Visconteo di Pavia. E' di oggi l'annuncio del cambio di sede inviato dalla società organizzatrice, la Promoter Pv di Silvio Petitto, a quanti avevano già acquistato i biglietti per i concerti annunciati al castello di Vigevano.

«I biglietti già acquistati sono validi per la nuova sede - recita l'annuncio - Coloro che sono impossibilitati a partecipare possono chiedere rimborso entro e non oltre il 10 giungo tramite Ticketone a questo link https://www.rimborso.info/ . Ringraziamo coloro che ci hanno sostenuto e hanno avuto pazienza, ringraziamo il Comune di Pavia per aver accolto nella programmazione della rassegna "La città come palcoscenico" la nostra proposta artistica e organizzativa».

L'annuncio pubblicato oggi sui canali social dall'organizzatore

Una vicenda surreale che aveva visto i concerti prima calendarizzati a Vigevano, e poi sospesi a seguito dell'esclusione dalla gara dell’unico operatore partecipante, ovvero la Promoter, per «violazione del principio di segretezza dell’offerta». Sulla "trasparenza" della gara aveva presentato una interrogazione la minoranza unita.

La risposta a quanti avevano già acquistato i biglietti è arrivata oggi: potranno scegliere di godersi il concerto a Pavia, oppure chiedere il rimborso.