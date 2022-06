Shade, Silent Bob, Van De Sfroos: Vigevano avrà i suoi concerti estivi

Vigevano avrà la sua rassegna di concerti e spettacoli. Dopo la nuova procedura negoziata, è di oggi la determina con la quale il Comune affida alla Promoter di Silvio Petitto l’organizzazione della rassegna estiva.

Si parte il 3 settembre con la copia comica Katia Follesa & Angelo Pisani in “Finchè social non ci separi”. Tutto parte da una lista dei difetti. Katia scrive quelli di Angelo e lui fa altrettanto con quelli di lei. La lista viene mostrata al pubblico che non solo assisterà per tutto lo spettacolo allo scambio comico tra i due a suon di difetti, ma sarà anche chiamato a dire la propria.

Il 6 settembre sarà la volta del rapper Shade autore di autentici tormentoni. Nato a Torino nel 1987 da padre tarantino e madre foggiana, a 16 anni si fa conoscere nella scena hip hop italiana partecipando a diverse competizioni. Nell’estate 2017 partecipa al Summer Festival con il brano Bene ma non benissimo, che raggiunge il traguardo di 22 milioni di visualizzazioni in pochi mesi su YouTube. Nel novembre 2017 viene distribuito il singolo Irraggiungibile, cantato in duetto con la cantante Federica Carta, successivamente certificato triplo disco di platino dalla FIMI. Verso la fine dell'anno collabora con Benji & Fede alla realizzazione del brano On Demand, pubblicato come singolo l'anno seguente.

Il 1° giugno 2021 è stato reso disponibile il singolo In un'ora, divenuta sigla del programma televisivo Love Island condotto da Giulia De Lellis; il video musicale ha vinto il titolo di miglior videoclip del 2020-21 e la canzone ha ottenuto un disco di platino.

Il 9 settembre a salire sul palco del Castello di Vigevano sarà il cantautore Davide Van De Sfroos autore di ballate pop folk memorabili, seguito il 10 settembre dal comico Andrea Pucci, protagonista di sold out di pubblico e risate, con “Il meglio di...”.

L’11 settembre un extra rassegna, nel senso che il rapper Silent Bob è fuori dagli schemi. Nome d’arte di Edoardo Fontana, è nato a Milano nel 1999 e presto spostato a Dorno. Il nome deriva da un personaggio del film Jay and Silent Bob Strike Back (2001). Si avvicina all’ambiente delle jam e dei freestyle e con altri ragazzi dell’ambiente crea la crew dei Voti bassi/Lirici Artigiani. Nel 2016 esordisce con il mixtape Mostro della palude: con un brano del disco si aggiudica un contest per emergenti organizzato dalla Bullz Records di Sick Budd, Oscar White e Yazee, entrando successivamente nel roster Bullz.

Dopo una serie di singoli tra cui Vele Nere con Neek the Shine, nell’aprile 2018 pubblica Silent EP. La collaborazione col producer di casa Bullz Records continua anche per i singoli del 2019, tra i quali risaltano Hooligans, Salvami e Senza Cura. Nel gennaio 2020 esce Piano B, che presenta le collaborazioni di Il Profeta, Warez, Massimo Pericolo, Crookers e Dium. Nel novembre 2021 l’ultimo progetto Piove ancora.

«E’ importante la presenza di due concerti dedicati alla musica che piace ai giovani e ai giovanissimi, con il loro linguaggio semplice e a volte crudo. Tutto questo è un po’ mancato nelle precedenti bellissime rassegne», sono le parole dell'organizzatore, Silvio Petitto.

I possessori di voucher intestati alla Promoter potranno utilizzarli per alcuni spettacoli che verranno comunicati a breve.

La rassegna è organizzata in collaborazione e contributo del Comune di Vigevano.

Tutti gli eventi avranno inizio alle 21,15.

PREVENDITE attive da domani, giovedì 16 giugno, dalle ore 14 tramite i circuiti Ticketone e Vivaticket.