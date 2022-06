In Castello comicità per un pubblico maturo

L’unica cosa certa è che si ride, e si ride parecchio. Una comicità per persone mature, non abituate a scandalizzarsi: contenuti a volte espliciti, di sicuro divertentissimi. Il massimo che ci sia, insomma. Per questo, esplicitamente, gli organizzatori «sconsigliano l’ingresso a chi ha meno di 16 anni». Oltre che ai bigotti perbenisti.

Comedy Special – Stand Up Comedy & Satira esce dallo spazio intimo della teeria nel centro di Vigevano, da dove era partito 5 anni fa, e approda nel ben più grande palco del cortile del Castello di Vigevano, come triplice appuntamento della rassegna Vigevano Estate voluta dal Comune. Il primo appuntamento sarà domenica 19 giugno alle 21. «Presento io insieme all’attore e amico vigevanese Nicola Silva - illustra il comico e autore satirico vigevanese Mario Raz - e gli ospiti si alterneranno: alcuni fissi, altri no, altri ancora come apparizioni a sorpresa per un monologo anche cortissimo, di 10 minuti. Mi piace l’idea di alternare i protagonisti».

Già è stato delineato il calendario del primo appuntamento, quello del 19 giugno. Per conoscere tutti i protagonisti dei due successivi, previsti il 2 e il 16 luglio, bisognerà attendere ancora. Del resto, è il bello della diretta.

«Questa domenica - rivela Raz - oltre a me, a farvi ridere ci sarà Carmine Del Grosso». Napoletano, «tutt’ora incensurato»,

ha collaborato ai testi del cast di “Made in Sud” e ai testi di Katia Follesa, oltre ad essere autore della web serie per BlaBlaCar. Del Grosso sarà l’ospite fisso delle tre serate insieme all’abrasivo Francesco Mileto. Autodefinisce la sua comicità «dissacrante e senza tabù».

«Come “guest star” della prima serata - conclude Raz, pseudonimo di Mario Razzino - troviamo Giorgia Fumo, che dissacra con maestria il mondo dei social, e l’ansiogeno Francesco Arienzo, volto noto del programma televisivo Italia’s got talent».

E poi la presenza scenica debordante di Nicola Silva, autentico animale da palcoscenico e in questo caso “profeta in patria”.

La trilogia di spettacoli è stata organizzata dalla compagnia Greenwood di Massimiliano Sonsogno.

L’ingresso è gratuito, ma occorre prenotarsi sul sito vigevanoestate.it.

In caso di pioggia tutto si sposterà poco distante, in

Cavallerizza.