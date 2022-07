Rassegna Letteraria, ecco i primi nomi

Apre Walter Veltroni. Molti lo ricordano come esponente di primissimo piano del centro-sinistra, ma in questo caso l’ospite difficilmente parlerà di politica. Il dialogo con Ermanno Paccagnini verterà molto probabilmente sulla saggistica, o sulla narrativa, o ancora sul ruolo di giornalista. Tutto si può dire della Rassegna Letteraria di Vigevano fuorché una cosa: che gli ospiti non siano di ogni schieramento possibile. Si predilige il personaggio, non le sue idee.

Walter Veltroni, sindaco di Roma dal 2001 al 2008, negli ultimi anni della sua vita si è defilato dalla politica per abbracciare la cultura: è regista, doppiatore, saggista, giornalista (perfino per la Gazzetta dello Sport), opinionista e romanziere. Aprirà lui la Rassegna dell’ottobre 2022 a Vigevano.



Veltroni è stato scelto per l’apertura della diciannovesima edizione. Sarà ospite in Cavallerizza mercoledì 12 ottobre alle 21. La presentazione, avvenuta lunedì mattina in municipio, ha visto oltre a Paccagnini (direttore artistico) anche il sindaco di Vigevano Andrea Ceffa e i tanti rappresentanti degli enti che hanno collaborato all’organizzazione. ReteCultura, la biblioteca, gli uffici comunali, Fondazione Piacenza e Vigevano che ha contribuito economicamente, e così via.

“Orizzonti. Per un nuovo umanesimo” durerà dal 12 al 16 ottobre. Il nome riprende, in senso lato, il fil-rouge per le celebrazioni per i 570 anni dalla nascita di Ludovico il Moro, signore di Milano legato alla nostra città, e per i 530 anni dalla costruzione di piazza Ducale. Cinque giorni totali: un calendario ancora ridotto rispetto agli anni pre-pandemia. Non ci saranno ancora i premi nazionali e internazionali alla carriera e il premio Lucio Mastronardi conteso da tre autori italiani emergenti. I detentori rimangono quindi quelli del 2019: rispettivamente Alessandro Baricco, Alicia Giménez Bartlett e Francesca Diotallevi.

«I passi – ha chiarito Ceffa – sono quelli di una ripartenza costante ma prudente. La speranza per il futuro è certamente quella di tornare al programma classico, sia coi premi sia per la durata». La consulenza editoriale, declinata anche come intervistatrice di molti ospiti, è affidata ancora alla confermatissima e brava Alessandra Tedesco, di Radio24.



Il calendario della rassegna 2022 non può essere quello definitivo. Alcuni invitati devono ancora inviare conferma, e lo faranno al massimo entro fine settembre. Ci sono alcuni capisaldi. Come Maurizio De Giovanni, già “corteggiato” da anni e anni. Finalmente può venire. È il creatore di personaggi amatissimi dal pubblico come il commissario Ricciardi, Mina Settembre, i Bastardi di Pizzofalcone che hanno ispirato fiction celeberrime, oltre alla “spia silenziosa” Sara Morozzi, che sta per diventare una serie tv.

Maurizio De Giovanni

Verrà anche a Vigevano Gemma Calabresi, vedova del commissario Luigi Calabresi. Dalla sua morte a Milano per via dell’odio politico sono passati cinquant’anni esatti. La signora racconta la storia nel volume “La crepa e la luce – Sulla strada del perdono. La mia storia” edito da Mondatori. Vigevano sarà l’ultima tappa delle presentazioni.

Gemma Calabresi



Poi, ancora, è certo l’arrivo della giornalista Daria Bignardi: con lo psichiatra e psicanalista Vittorio Lingiardi affronteranno «il tema dei libri importanti, quelli che diventano fondamentali in alcuni momenti della vita». Un dialogo che partirà dall’ultima pubblicazione di Daria Bignardi, “Libri che mi hanno rovinato la vita” (Einaudi).

Daria Bignardi

Infine, tra gli ospiti già annunciati ci sono Viola Ardone, autrice del libro “Il treno dei bambini” edito da Einaudi, che sta per diventare un film, e il “nostro” Marco Varvello. Il giornalista vigevanese ha espressamente chiesto, e ottenuto, di partecipare alla Rassegna Letteraria nella sua città, lui che è responsabile dell’ufficio di corrispondenza Rai per il Regno Unito.

Viola Ardone

Gli appuntamenti si divideranno tra Cavallerizza e sala dell’Affresco, e saranno trasmessi anche in diretta streaming.