Riccardo Fogli super ospite ad "Anguriando"

La grande musica con "Anguriando": Matia Bazar, Fogli e i Cugini di Campagna

La chiamano “la festa estiva per eccellenza della Lomellina”. Molto probabilmente è vero. Anguriando, undicesima edizione, ritorna dopo due anni di fermo a Olevano in piazza del Municipio. Tre serate di grandi concerti gratuiti, dall’8 al 10 luglio. La formula prevede per tutte le sere “cene spettacolo”: chi prenoterà la cena potrà assistere al concerto. Le cene inizieranno alle 19,30 e gli spettacoli alle 21,30. Per informazioni e prenotazioni, chiamare i numeri di telefono 328.5688373 o 333.2357042.