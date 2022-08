Orti botanici “Aperti per ferie”

Natura, bellezza e relax. Per chi passerà agosto a casa, una visita agli orti botanici può rappresentare un’occasione per trascorrere qualche ora al riparo dal caldo torrido di queste settimane, partecipando a iniziative concepite per adulti e bambini, per «curiosi, neofiti e appassionati di botanica di tutte le età, senza dimenticare i turisti», specificano dall’associazione della Rete degli orti botanici della Lombardia. Sono cinque gli orti botanici aperti: oltre a quello di Pavia, ci sono Brera a Milano, l’orto botanico di Bergamo “Lorenzo Rota”, l’orto botanico “G.E. Ghirardi” di Toscolano Maderno e il giardino botanico alpino “Rezia” di Bormio. Ecco le indicazioni.

PAVIA: l’Orto botanico di Pavia (ortobotanico.unipv.eu) fino al 28 agosto resterà aperto tutti i weekend, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.

All’orto si può godere della frescura dell’arboreto, passeggiare sotto il platano secolare e ammirare le collezioni delle piante officinali in fiore. Per informazioni rivolgersi all’indirizzo e-mail: orto.botanico@unipv.it o al numero 0382 984848.

L'orto botanico di Brera (foto da Wikipedia)

MILANO: l’orto botanico di Brera (ortibotanici.unimi.it) sarà aperto da lunedì a sabato dalle 10 alle 18, mentre resterà chiuso la domenica, nei giorni festivi e nella settimana dal 13 al 21 agosto compresi. L’orto offre la possibilità di realizzare visite guidate per gruppi di almeno 10 persone. Per informazioni rivolgersi all’indirizzo e-mail edu.ortobrera@unimi.it.

BERGAMO: L’orto botanico di Bergamo “Lorenzo Rota” (ortobotanicodibergamo.it) resta aperto tutti i giorni, festività comprese e, nello specifico, la Sezione di Città Alta con orario continuato dalle 10 alle 19, mentre la Sezione di Astino al mattino dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 15 alle 20.In programma presso la Sezione di Città Alta, domenica 21 agosto alle ore 17, il Tour delle spezie, visita guidata per adulti e ragazzi alla scoperta delle piante esotiche. Presso la Sezione di Astino, invece, sabato 6 agosto alle ore 16 si terrà l’osservazione guidata “Non solo api” comprensiva di attività dedicate agli insetti impollinatori. Sempre ad Astino, sabato 13 agosto alle ore 17,30, lo spettacolo di danza “C’era una volta in india” porterà gli spettatori a Bollywood, mentre a ferragosto alle ore 18,30 si terrà la lettura teatrale “Il giardino segreto”, con musica dal vivo.



BORMIO: Il giardino botanico alpino “Rezia” di Bormio (www.stelviopark.it) apre al pubblico da lunedì a domenica, al mattino dalle 9 alle 12 e nel pomeriggio dalle 15 alle 18. In programma presso il Giardino botanico, ogni giovedì alle 11, visite guidate alla scoperta delle collezioni; il 3, 4 e 5 agosto il laboratorio in serra “Fare arte” dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18; “Yoga in giardino”, giovedì 18 agosto dalle 18 alle 19 (a pagamento e su prenotazione); e due incontri con “La bottega dell’erborista”, venerdì 5 e 19 agosto dalle 15,30 alle 17, per imparare a produrre distillati e tisane con Arianna Aceti, coltivatrice di piante officinali.

In alto, l'orto botanico di Toscolano Maderno

TOSCOLANO MADERNO: L’orto botanico “G. E. Ghirardi” di Toscolano Maderno (Brescia) (www.ortibotanici.unimi.it) sarà aperto nei giorni di giovedì, dalle 10 alle 12,30 e dalle 17 alle 19,30, venerdì nel pomeriggio dalle 17:00 alle 19:30, sabato dalle 10 alle 12,30, mentre rimarrà chiuso dall’8 al 21 agosto compresi.

Il 5, 26 agosto e 2 settembre dalle 17 alle 19,30 si terranno gli incontri gratuiti di sketching con la pittrice botanica Renata Barilli (ingresso libero con prenotazione alla mail orto.ghirardi@unimi.it). Inoltre, il sabato mattina sono previste visite guidate, alle quali è possibile partecipare sempre previa iscrizione all’indirizzo orto.ghirardi@unimi.it.