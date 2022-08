Tutto pronto per il rogo del Diavolo

Il Diavolo è già "a casa sua", nella chiesa di San Bernardo, dopo un lungo periodo passato nell'atelier dell'artista suo allestitore per rifarsi il trucco e soprattutto il volto e apparire come sempre bello e ghignante come il sole appena prima di essere incenerito. Un rogo che ritorna dopo due anni di pausa, amatissimo, sul sagrato della chiesa di San Bernardo in corso Giuseppe Garibaldi: il falò del simulacro di Belzebù, che in questo caso si chiama Berlic, arderà sabato 3 settembre alle 21,45.

Il volto del fantoccio è dipinto da un artista che ogni tanto cambia: per questa edizione esordisce Cesare Giardini. Nel video il programma illustrato da Enrico Platti, priore della confraternita del Santissimo Crocifisso in San Bernardo.

Il programma

Le messe riprenderanno giovedì 1° settembre, e sempre quel weekend sarà l’apice della festa che gira intorno al rogo del Diavolo, una delle tradizioni in assoluto più longeve di Vigevano. Avrebbe addirittura 500 anni, e gli intenti non sono mai cambiati: incenerire anche in modo metaforico i peccati e le nefandezze commesse, per ripartire. Paganesimo puro che si declina e si rinnova: la sera prima del grande evento, quindi venerdì 2 settembre, Berlic andrà a spasso, in processione scortato dalla polizia locale per le vie di Vigevano. «Ci saranno anche la lotteria, l’asta delle torte - prosegue Platti - e, come novità, dei giocolieri sui trampoli che allieteranno i presenti. L’aiuto del Comune di Vigevano per l’organizzazione è stato fondamentale. Nella serata del 3 settembre è prevista anche la presenza del cantante vigevanese Marco Clerici, che darà una mano nell’animazione».

La chiesa attualmente è circondata da ponteggi per un imponente restauro che coinvolge anche l'interno. Il cantiere si fermerà per i dieci giorni della festa, per poi riprendere e terminare ad ottobre.