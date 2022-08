La vigevanese Rebecca Guadaloppa è Miss Calvisano

Parla bresciano Miss Miluna Lombardia, vincitrice della Finale Regionale, che il 27 agosto a Calvisano ha visto le aspiranti Miss Italia sfilare sul palco nella storica cornice di Palazzo Lechi. Ad accedere alle finali nazionali sarà la bresciana Marta Fenaroli, 20 anni, studentessa di Medicina.

Marta Fenaroli incoronata Miss Miluna Lombardia

Il titolo di Miss Calvisano invece è andata a Rebecca Guadaloppa di Vigevano - 19 anni, 171 cm, occhi blu e capelli biondo ramato - che così accede alle finali per Miss Lombardia. Appassionata di danza che pratica da 13 anni, ha infatti portato su palco un’esibizione con la quale ha messo in luce il suo talento. Ama fare sport e andare in palestra. Sogna di far parte del mondo della moda e dello spettacolo sin da quando è bambina.

Miss Calvisano Rebecca Guadaloppa di Vigevano, 19 anni

Il tour di Miss Italia Lombardia, ormai alle fasi finali, prosegue nei primi giorni di settembre con l’assegnazione della fascia di Miss Social Lombardia. Mentre venerdì 9 settembre al Garda Golf di Soiano (BS) verrà assegnato lo storico titolo di Miss Sorriso Lombardia. Sabato 10 Settembre al Golf Club Franciacorta di Corte Franca (BS) ci sarà la Finalissima di Miss Lombardia dove torneranno a concorrere tutte le Finaliste che hanno già vinto per le fasi nazionali e quelle che sono ancora in gara, per vincere il titolo più importante di Miss Lombardia 2022. Infine per lunedì 12 Settembre Rial Events in collaborazione con il Golf Villa Paradiso di Cornate D’Adda (MB) ha organizzato l’ospitata delle Finaliste Miss Italia Lombardia 2022 con la presentazione ufficiale al pubblico e alla stampa di tutte le ragazze durante una cena di gala nel rinnovato ristorante del Golf.