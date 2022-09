Malika Ayane: «Vado sul palco per emozionare»

Testi spesso tristi, musica (a volte) allegra. Una ricetta che, dai Righeira in poi, può dare grandi soddisfazioni. Infatti “Una ragazza”, l’ultimo singolo di Malika Ayane, è senza dubbio uno dei tormentoni dell’estate 2022. La critica lo definisce «un inno alla spensieratezza, una scelta di vita frutto della consapevolezza e dell’esperienza che si matura e si sperimenta nel tempo. Il brano, dalle sfumature punk-rock e dal gusto retrò, rappresenta un omaggio alla musica beat degli anni ’60, un periodo storico di ricostruzione e di allegria in cui la gente si riversava nei locali e sulle spiagge per ballare lo shake, uno dei balli intramontabili e protagonisti delle feste anni ’60, all’insegna del divertimento e della leggerezza».

Ma il concerto di Malika a Pavia di sabato 4 settembre (al Castello Visconteo, inizio alle 21,15), che fa parte del Summer Tour 2022, non si limiterà certo come scaletta all’ultimissimo successo. «Ho chiesto a chi suonerà con me, cioè al chitarrista Stefano Brandoni, ad Andrea Andreoli al trombone, al bassista Raffaele Trapasso, a Carlo Gaudiello (pianista) e a Phil Mer, batterista - rivela la cantautrice e violoncellista di Milano - di suonare “caldi” e di valutare qualche inserimento all’ultimo in scaletta. Faccio un esempio: recentemente ho visto dal vivo Nick Cave. Non puoi rimanere indifferente a un concerto di Nick Cave. Così mi immergo nelle sue atmosfere e vorrei proporre “Imperdibile”, o anche altri brani che non canto spesso dal vivo. Tutto è coerente col mio approccio crespuscolare verso la vita. Detto questo, non sono mai stata così carica. Ho voglia del palco, sono avida di emozione e di emozionare».

Ritorna quindi finalmente ad esibirsi live una cantautrice dalla grande classe, eleganza e raffinatezza che, con la sua voce dal timbro caratteristico e riconoscibile nel panorama italiano, ripercorre la sua carriera artistica fin dagli esordi riportando on stage i brani che l’hanno vista esibirsi sui più importanti palchi italiani, diventando una delle grandi icone della musica nostrana. In programma non solo i grandi classici, ma anche i suoi ultimi successi e una ventata di musica nuova, per regalare al pubblico un clima energico e di festa, dando un tocco di freschezza alle serate estive. Tutto il resto è un’esperienza da vivere. Come “Una ragazza”. «Ma non chiamatelo tormentone - conclude Malika - perché quasi non voleva esserlo». I biglietti sono disponibili su Ticketone.

