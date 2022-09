Voghera Fotografia: presentata la terza edizione "Sulle orme di Pasolini"

È stata presentata questa mattina presso Palazzo Gallini di Voghera la terza edizione di Voghera Fotografia dal titolo “SULLE ORME DI PASOLINI. Percorsi, Popoli, Cronaca”, in programma dal 10 al 25 settembre al Castello Visconteo e realizzata in sinergia con la 17ª edizione di Milano Photofestival.

Alla conferenza stampa sono intervenuti Paola Garlaschelli, Sindaco di Voghera, Carlo Fugini, Assessore alla Cultura del Comune di Voghera, Arnaldo Calanca, responsabile Spazio 53 e direttore Voghera Fotografia 2022, Chiara Mussini e Renzo Basora del direttivo Spazio 53.

Paola Garlaschelli, Sindaco di Voghera: “Siamo lieti di poter accogliere nuovamente nelle sale del Castello Visconteo la terza edizione di Voghera Fotografia, dedicata quest’anno a uno dei personaggi più importanti del Novecento, Pier Paolo Pasolini, nel centenario della nascita. Un’occasione unica per i nostri cittadini di riscoprire, attraverso cinque splendide mostre, un grande intellettuale, poeta, saggista, drammaturgo, cineasta e scrittore, ma anche personaggio curioso che ha sempre attirato su di sé l’attenzione dell’opinione pubblica e della stampa; una delle persone più fotografate del secolo scorso, che amava particolarmente la fotografia e che riteneva il bianco e nero più poetico e intenso per raccontare la vita. Con la terza edizione di Voghera Fotografia Spazio 53 offre a tutti noi la possibilità di ripercorrere il pensiero critico e poetico di Pier Paolo Pasolini, sempre attuale e divisivo”.



Carlo Fugini, Assessore alla Cultura di Voghera: “C’è tutto Pasolini nella terza edizione di Voghera Fotografia, realizzata da Spazio 53 con la collaborazione e il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Voghera. La vita di Pasolini è la narrazione di un racconto visivo, oltre che letterario, che ci conquisterà attraverso le immagini fotografiche proposte nelle cinque mostre dedicate al suo pensiero e alla sua poetica. Una manifestazione che, oltre a porre l’attenzione su uno degli artisti più discussi e apprezzati del Novecento, che ha descritto i cambiamenti della società italiana nel secondo dopoguerra sino alla metà degli anni Settanta con occhio critico, si arricchisce inoltre di un ricco programma di eventi collaterali fra presentazione di libri, dibattiti, workshop, e visite guidate alle diverse realtà del territorio come l’azienda Merli Marmi, Molini di Voghera, il Museo Storico e Palazzo Porta. La terza edizione di Voghera Fotografia, organizzata come sempre da Spazio 53, una delle associazioni più propositive del nostro territorio, capace di coinvolgere alcuni dei più importanti fotografi italiani. Un ringraziamento speciale, infine, anche alla Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia e alla Provincia di Pavia per la preziosa collaborazione e il patrocinio”.



Arnaldo Calanca, Renzo Basora e Chiara Mussini hanno spiegato le cinque mostre di Daniele Vita, Ivo Saglietti, Roberto Villa, Graziano Perotti e degli Archivi Farabola con oltre 170 opere, alle quali si aggiungono le due mostre di Paola Rizzi e Beppe Bolchi. Inoltre, grazie a PhotoSHOWall ognuna delle mostre di Voghera Fotografia può essere visitata virtualmente attraverso il QR Code dedicato.



Le mostre di Voghera Fotografia sono tutte ad ingresso libero e visitabili il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.



Il programma completo di Voghera Fotografia è scaricabile dal sito www.vogherafotografia.it