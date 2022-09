“Fiori e arte al Castello”: inaugurata la mostra mercato in piazza Ducale e nel centro storico

È iniziata oggi (sabato) e continuerà anche per tutta la giornata di domenica “Fiori e arte al Castello”, la mostra mercato dedicata a piante, fiori e vivai, con in esposizione anche artigianato artistico, prodotti naturali ed enogastronomia selezionata. L’evento si svolge nel centro storico di Vigevano, con stand in piazza Ducale e nelle sale mostre dei sotterranei del Castello. In programma, mostre tematiche, laboratori didattici di cucina, artisti di strada e visite guidate. Nel video, l’intervento di Miriam Valerio dell’associazione culturale-artistica Iperbole che ha organizzato la manifestazione.

