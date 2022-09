In attesa del rogo, il giro di Berlic per il centro storico di Vigevano

Ieri pomeriggio (venerdì) Berlic – quest’anno il volto del fantoccio è stato realizzato dall’artista Cesare Giardini – è stato portato in giro per il centro storico di Vigevano, scortato dalla polizia locale. Nel video di Jose Lattari, le immagini della processione dalla chiesa di San Bernardo, fino in piazza Ducale e lungo altre vie del centro storico della città ducale.

L’evento clou è in programma per questa sera (sabato): alle ore 21,45 inizierà infatti il falò sul sagrato della chiesa, un appuntamento che ritorna dopo due anni di stop a causa della pandemia.