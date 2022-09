A Casale Monferrato torna la Festa del Vino

24 produttori di vino, 31 Pro loco con ricette monferine, 4mila posti a sedere: questi i numeri della Festa del Vino Monferrato Unesco che andrà in scena il 16, 17, 18 e 30 settembre e l'1 e 2 ottobre in Piazza Castello a Casale Monferrato.

La nuova edizione (la 61esima) sarà inaugurata venerdì 16 settembre alle ore 18,00. Ma già dalle 16,00 sarà aperto il percorso espositivo “Il rosso e l’oro: i colori del vino nell’arte di Colombotto Rosso” in collaborazione con il Comune di Pontestura (la mostra sarà visitabile fino al 25 settembre nelle sale del 2° piano del Castello del Monferrato. In piazza ci sarà l'imbarazzo della scelta tra le 31 Pro Loco che proporranno 100 ricette della tradizione, 24 produttori del Monferrato con 100 etichette di vino e 4.000 posti a sedere per consumare in tutta tranquillità. Alle 22:30 il concerto live in Castello Voglio Tornare Negli Anni '90 con ballerine, Djs, frontman, mascotte e tantissimi effetti speciali.

Si riprende l'indomani, sabato 17 settembre, dalle ore 10 fino a mezzanotte con le proposte enogastronomiche. Dalle 8 del mattino sarà presente anche “Il Paniere”, mercatino biologico a cura dell’Associazione Il Paniere (in Piazza Mazzini). Dalle 15:00 alle 18:30 Casale città aperta, per conoscere chiese, monumenti e musei cittadini (ingresso libero con orari variabili per ciascun sito da visitare; informazioni su https://www.comune.casale-monferrato.al.it/cca). Dalle ore 23:30 Spettacolo piromusicale: in piazza Castello la grande tradizione dei fuochi d’artificio casalese, arricchita da musica e straordinarie scenografie.

Domenica 18 si riparte con la festa del Vino, alla quale dalle ore 9:00 alle 19:00 si affianca Doc Monferrato – Tipico & Shopping mercatino organizzato da Casale C’è per le vie del centro storico in collaborazione con Botteghe Storiche e Io spendo a Casale. Dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:30 ancora Casale città aperta. Alle 10 parte MonferVINUM – Enotrekking in Monferrato con ritrovo ore 10.00 a Ottiglio, loc. Cascina Serra dei Monti, all'Azienda Agricola Cascina Allegra. Si tratta del primo di due speciali appuntamenti dedicati al Trekking nel territorio del sito UNESCO “I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato” promossi dall’Ecomuseo della Pietra da Cantoni. Si farà una passeggiata tra le vigne, con incontri in cantina con i produttori e degustazioni dei vini monferrini. Info, costi e prenotazioni: mob. 348 2211219 - mail info@ecomuseopietracantoni.it. Alle 10:30 nel Salone Marescalchi del Castello LA DOC E’ NATA IN MONFERRATO racconti e proiezione video sulla grande storia della Doc “Il Monferrato è il circondario più vitivinicolo del Regno Sabaudo”. Iniziativa a cura del Comitato Casale Monferrato Capitale della DOC. Alle ore 18:30 in Castello "Bollicine del Monferrato", primo dei tre appuntamenti dedicati alla cultura del vino del Monferrato nelle sue varie sfaccettature, come sceglierlo, come servirlo e cosa abbinare per apprezzarne al meglio le sue caratteristiche. Il Monferrato, terra di vini rossi, negli ultimi anni presenta svariate versioni di vini spumante che possono competere con le analoghe tipologie blasonate. Sarà offerta una degustazione “alla cieca” di tre spumanti del Monferrato e un intruso “illustre” di una zona vocata d’Italia. In abbinamento la “Muletta Valle dei Frati”. Costo: 20 euro, prenotazione obbligatoria entro il 16 settembre: info@vinimonferratocasalese.it oppure Whatsapp 340 9443635. Al termine dell’evento verranno presentati:

– I Crù di Enogea – zone e vigneti del Monferrato Casalese

– Corso Primo livello AIS Casale