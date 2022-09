Ospiti di grido a SuperCali: da Jeffrey Deaver a Francesco Serpico

«Il libro è molto meglio del film? Ma certo che no». Torna a Vigevano, per la terza edizione SuperCali. Il cinema tra le pagine, dall’idea di Ludovica Giuliani, con il supporto di Chiara Milesi. Un festival inedito nel panorama nazionale ed internazionale che narra i processi di adattamento da libro a film o serie tv e che vanta nomi di spicco nell’ambiente letterario e cinematografico tra gli ospiti e collaborazioni di indiscusso valore.

Eventi gratuiti nel castello di Vigevano, dal 16 al 19 settembre, con ospiti di alto livello. Partendo da Manlio Castagna, scrittore e sceneggiatore da decenni nell’organizzazione del Giffoni Film Festival (venerdì 16 alle 21, con “Crescere, che cinema"), si passa a Luca Starita, importante scrittore e studioso di letteratura queer insieme a Federico Gironi, importante critico cinematografico (il 18, alle 11, “Bellissimo”). E poi Renato Franchi, responsabile marketing di Star Comics, che dialogherà con Nicola De Gobbis il 17 settembre alle 16 con l’appuntamento “I numeri 1”. E ancora, uno dei protagonisti della serie televisiva “L’Amica Geniale” Francesco Serpico sarà insieme a Carolina Capria, conosciuta anche come @lhascrittounafemmina, il 17 alle 18 con “Il rapporto uomo-donna”. Sarà ospite anche Sofia Righetti, attivista intersezionale che, insieme alla critica cinematografica Gabriella Giliberti e alla scrittrice Chiara Cecilia Santamaria racconteranno le streghe nel mondo, al cinema e in letteratura. Lo faranno il 18 settembre alle 18.

Lunedì 19 alle 21 dagli Stati Uniti direttamente in Castello arriverà Jeffrey Deaver, autore de “Il collezionista di ossa”, presentato dal noto giallista italiano Giampaolo Simi e pubblicato da Sellerio. Il pubblico potrà davvero conoscere ogni aspetto di come le due forme d’arte della letteratura e del cinema abbiano linguaggi diversi per raccontare un’unica storia.

I posti sono limitati e vanno a ruba. Per questo vanno prenotati, gratuitamente, in fretta sul sito www.supercali.it