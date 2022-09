Teatro Martinetti, presentata la stagione autunnale

Il teatro Martinetti di Garlasco riparte con gli spettacoli della stagione autunnale, che spaziano dalla prosa all’opera, toccando la musica e il balletto. Una programmazione «rivolta a tutte le età», come ha fatto sapere Fabio Buonocore, direttore artistico e regista. Si parte sabato 24 settembre con il Macbeth di William Shakespeare della Compagnia I Riso e Amaro, regia di Simone Lambra. Una versione «giovane e brillante», assicura Buonocore, che ha curato il cartellone in sinergia con l’assessorato alla Cultura e la commissione teatro.

Si continua sabato 15 ottobre con “I feel good. Vita e musica dei grandi del soul”, con The Nat Soul Band feat Bruno Cerutti; domenica 6 novembre l’appuntamento è con l’opera: il Rigoletto di Giuseppe Verdi, a cura dell’associazione Gabriel Faurè. Sabato 19 novembre si torna alla prosa con “Barbablù 2.0 (i panni sporchi si lavano in famiglia”, uno spettacolo contro la violenza di genere di Magdalena Barile, con la regia di Eleonora Moro. Domenica 27 novembre spettacolo gratuito per bambini e famiglie del Teatro Del cerchio che porterà in scena “Rumore straziante... umore traballante”. Domenica 4 dicembre andrà in scena un intramontabile classico del balletto: “Lo Schiaccianoci” di Tchaikovsky. Lunedì 26 dicembre è in calendario la 34esima edizione del Concerto per la pace. I biglietti sono in prevendita in biblioteca. Per info: 0382/801009.