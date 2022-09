Processione della statua di Maria Bambina: il video

Si è tenuta ieri sera (giovedì) la processione della statua di Maria Bambina al rione Cascame, a Vigevano. Dall'oratorio di via Matteotti, il percorso ha interessato via Matteotti, via Bellerio, via Aguzzafame, per poi tornare in parrocchia. I festeggiamenti continueranno questa sera (venerdì), sabato e domenica per la sagra degli gnocchi negli spazi dell'oratorio.

