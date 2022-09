A Pavia arriva la Digital Week

La città accoglierà oltre cento tra ricercatori, professori e studenti provenienti da università europee e internazionali, che parteciperanno alle iniziative per costruire un dibattito sulle pratiche Digitali connesse ai Digital Twins e alle Digital Humanities per il Cultural Heritage.

L’evento è anche occasione di promozione e di confronto sul nuovo corso di laurea magistrale VREA - Virtual Reality Engineering and Game Design for Architecture and Cultural Heritage, che l’Università di Pavia sta progettando, coordinando un gruppo di Università internazionali. VREA intende offrire un’esperienza educativa innovativa e all’avanguardia sulle opportunità di applicazione di Digital Skills nel campo dell’architettura e dell’ingegneria, innescando esperienze interdisciplinari sul funzionamento di Contenuti Digitali e Realtà Virtuali per la gestione del Cultural Heritage.

Il primo giorno della Digital Week sarà dedicato alla quinta edizione della Conferenza Documentazione Digitale, avviata a Pavia nel 2018, assieme al Politecnico di Torino, La Sapienza Università di Roma, l’Università di Catania e l’Università di Palermo, e che raccoglie le principali ricerche promosse da giovani ricercatori nell’ambito della rappresentazione digitale.

A seguire, gli studenti delle numerose università coinvolte avranno la possibilità di partecipare a workshop formativi, per la condivisione di pratiche digitali e lo sviluppo di prodotti virtuali legati alla modellazione 3D per la pianificazione urbana, la gestione architettonica e la progettazione virtuale.

Conferenze internazionali sulla Documentazione Digitale e sui Paesaggi Digitali accompagneranno le attività didattiche, concentrandosi sulle tematiche delle Cultural Heritage Routes, promosse all’interno del programma H2020 Prometheus. L’approccio europeo di trasformazione digitale, raccomandato per la sostenibilità del Cultural Heritage, riflette il contributo scientifico che le università possono fornire in materia di strategie digitali per la conoscenza, il progetto e la comunicazione del patrimonio.

Ambienti digitali e spazi virtuali sono sviluppati e continuamente arricchiti a supporto e fruizione delle esigenze della società, con una riproduzione sempre più realistica e multidimensionale di contenuti, dal manufatto architettonico alla scala urbana e del territorio. Negli ultimi due anni, la crisi pandemica ha potenziato l'applicazione e la condivisione di contenuti culturali e creativi, dai Digital Twins alle Digital Humanities, ai musei, all'architettura e all'industria edilizia. Le opportunità legate alla diffusione di tecnologie e contenuti digitali nei settori professionali e sociali possono essere incrementate e arricchite, per estendere un ecosistema formativo che valorizzi l'eccellenza internazionale delle tecnologie digitali per i beni culturali.

I settori dell'Architettura e dell'Ingegneria portano avanti, da molti anni, la fertilizzazione trasversale di diverse discipline. L'apporto congiunto di conoscenze nel campo del rilievo, del restauro, della storia dell’architettura, delle tecnologie edilizie, delle politiche sul Cultural Heritage e della pianificazione territoriale appare la formula di educazione necessaria a garantire la formazione di smart-users che sappiano interagire e contribuire alla sostenibilità del patrimonio globale.

In questo senso, la Pavia Digital Week intende costituirsi come un appuntamento annuale, promuovendo, attraverso una vetrina dal respiro internazionale, le iniziative condotte dall’Università di Pavia nell’ambito degli insegnamenti di Architettura e di Ingegneria Edile.

Scarica QUI il programma dettagliato.