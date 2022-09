Alle origini del Jazz

Protagonista assoluta è la musica jazz degli anni ‘20 e ‘30, definita musica felice grazie al suo carattere gioioso e coinvolgente, che fa battere piedi e mani al ritmo di infuocate sincopi di fiati e percussioni. In programma musica dal vivo con più di 90 tra i migliori musicisti del genere provenienti da Francia, Germania, Inghilterra, Olanda, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti e Italia, che si alterneranno sui palchi allestiti all’interno dello Spirit de Milan, locale meneghino dal gusto vintage che già da anni propone concerti di hot jazz con appuntamento settimanale.

Durante Milano Happy Jazz Fest, la città meneghina si trasforma nella capitale dell’hot jazz, New Orleans, e i quartieri di Dergano e Bovisa, con il Municipio 9, diventano per l’occasione Frenchmen Street. Graditissimo l’abbigliamento anni 20, anche solo con un accessorio.

La madrina del festival è Patti Durham, vedova di Mike Durham, creatore del Whitley Bay Classic Jazz Festival, uno dei più famosi festival di hot jazz al mondo.

MILANO HAPPY JAZZ FEST è realizzato grazie al sostegno del Comune di Milano nell’ambito del palinsesto culturale cittadino “Milano è Viva nei Quartieri”. Tutte le info sul programma dei quattro giorni su www.milanohappyjazzfest.com e https://live.yesmilano.it/.

L’ingresso per ogni serata allo Spirit de Milan è di 15€ inclusa consumazione, mentre per i soci 2022 di Spirit de Milan, BovisAttiva, MondoMusica e Via Dolce Via è previsto il biglietto ridotto di 10€. I biglietti sono acquistabili al seguente link: https://www.milanohappyjazzfest.com/home/biglietti/.

SPIRIT DE MILAN

Domani, sabato 17 settembre, ritorna live in orario mattutino, alle 11.00, il quintetto Jazz à Bichon.

Alle 14.30 una delle più longeve formazioni italiane che propongono il jazz New Orleans degli albori, la Oliver River Gess Band. In più di 30 anni di esperienza, l’orchestra non ha perso il suo entusiasmo e ad ogni concerto sfodera tutta la grinta necessaria per confrontarsi con la musica dei miti del jazz di quegli anni.

Per riscaldare gli animi prima dei concerti serali, tornano a suonare per il pubblico dello Spirit de Milan i Roaring Cats alle 16.30 e i Jazz à Bichon alle 18.30.

I Roaring Cats

Alle 20.30, Milano Happy Jazz Fest propone concerti itineranti per deliziare in musica le cene dello Spirit de Milan e degli abitanti dei quartieri di Bovisa e Dergano, grazie ai live della MHJ Brass Band e della DBB Brass Band.

La DBB Brass Band

Direttamente dalla Svizzera, arriva allo Spirit de Milan Giorgio Nikola Rigas Nenadov, che alle 21.30 propone il suo dj set 78rpm Dj Set.

Giorgio Nikola Rigas Nenadov

Attesissimi alle 22.30, per il gran galà del festival, i Bratislava Hot Serenaders, considerata la miglior band al mondo di hot jazz, composta da 22 musicisti che suonano insieme usando strumenti storici da più 30 anni senza interruzione, grazie al loro amore per la musica e in particolare per l’hot jazz.

L Bratislava Hot Sereneders Orchestra

Non perdetevi neanche l’esibizione di charleston di Sharon Davis, in arrivo direttamente da Londra!

Dopo di loro, spazio all’improvvisazione con la late night jam session, oltre al dj set a tema swing di Virgil DeNice per i ballerini.

AFFORI, BOVISA E DERGANO

Le note non si espanderanno per le strade di Affori, Bovisa e Dergano con concerti itineranti.

Domani, sabato 17 settembre, alle 14.30 alla sede di MondoMusica (via Mac Mahon, 9), Philippe Carment terrà una masterclass di pianoforte per musicisti espertisulla storia del Jazz Classico. È possibile iscriversi al seguente link https://www.milanohappyjazzfest.com/home/masterclass-pianoforte-con-philippe-carment/ - costo 25€ lezione + ingresso al festival di sabato.

Dalle 15.00 alle 16.00 Sharon Davis dal Regno Unito terrà una lezione di Charleston per principianti allo Spirit de Milan. Al livello beginner/improver può partecipare anche chi non ha mai ballato charleston ma ha dimestichezza nel movimento. Si partirà dai movimenti basici per arrivare ai più semplici del ballo. È possibile iscriversi al corso al seguente link https://www.milanohappyjazzfest.com/lezione-di-charleston-sabato/ - costo 25€ 1 ora di lezione + ingresso al festival del sabato; 40€ 2 ore di lezione + ingresso al festival del sabato.

Dalle 16.00 alle 17.00, invece, Sharon Davis terrà una lezione di Solo Jazz di livello intermedio. Al livello intermedio di solo jazz può iscriversi chi ha frequentato lezioni di solo jazz per almeno sei mesi. È possibile iscriversi al seguente link https://www.milanohappyjazzfest.com/home/lezione-di-solo-jazz-sabato/ - costo 25€ 1 ora di lezione + ingresso al festival del sabato; 40€ 2 ore di lezione + ingresso al festival del sabato.

Alle ore 16.00 all’anfiteatro Cassina Anna in via Sant’Arnaldo 17, ci sarà lo spettacolo “Buongiorno Signor Gershwin”, curato da MondoMusica: partendo dalla lettura del libro “I grattacieli della musica” di Susie Morgenstern si racconterà la storia di George Gershwin con musica suonata dal vivo.

Alle ore 20.00, invece, la seconda Settes Jazz, la cena sociale, in collaborazione con l’associazione BovisAttiva, fortemente legata alla vita dei quartieri che la ospiteranno, per raccontare la propria identità o celebrare la diversità attraverso l’allestimento di un tavolo, la scelta del cibo e delle decorazioni. L’ultimo quartiere è quello di Bovisa, che oltre al momento conviviale, ospiterà i concerti itineranti della Banda D’Affori e della MHJ Brass Band. Il dress code per i partecipanti sarà anni 20, ma tutti saranno liberi di interpretare il tema con la propria creatività. Regolamento e iscrizione al seguente link:https://www.milanohappyjazzfest.com/home/cene/. L’appuntamento è piazza Schiavone muniti di tutto punto,