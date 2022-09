Il Teatro Fraschini pronto ripartire

LA STAGIONE DI PROSA

Un programma teatrale attento a testi profondi, dagli autori classici alle reinterpretazioni contemporanee. Sul palcoscenico del Teatro Fraschini, nove Compagnie Teatrali con attori di mestiere, registi di comprovata esperienza, allestimenti scenici rigorosi e creativi. Franco Branciaroli, Elio De Capitani, Emilio Solfrizzi, Laura Marinoni, Elisabetta Pozzi, Lella Costa, Paolo Pierobon, i “primi” attori protagonisti, garanti di professionalità, estro creativo, talento.

La Stagione di apre venerdì 2 dicembre con Processo Galileo , regia di Andrea De Rosa e Carmelo Rifici, impegnati in una collaborazione artistica inedita insieme ai drammaturghi Angela Dematté e Fabrizio Sinisi su uno spettacolo a più mani attorno alla figura di Galileo Galilei.

di William Shakespeare, firmato da Paolo Valerio. Interprete di Shylock Franco Branciaroli all’interno di una valente compagnia d’attori. Da venerdì 17 gennaio Moby Dick alla prova, testo inedito per l’Italia, scritto e inizialmente interpretato da Orson Welles, messo in scena dalla Compagnia dell’Elfo, guidata da Elio De Capitani con tre generazioni di attori: uno spettacolo imponente, un affresco narrativo, emozionante e coinvolgente.

Con Arlecchino muto per spavento (da venerdì 3 marzo) si entrerà nel meraviglioso mondo della commedia dell'arte, con le maschere, le battute, il divertimento di uno spettacolo corale e musicale, recitato da una compagnia di eccellenti giovani attori.

LA STAGIONE DI DANZA

Caleidoscopico il programma della Stagione di Danza, che spazia dall’esordio, venerdì 28 ottobre, con il Gala Superclassica. Le stelle della danza al Fraschini, che vedrà protagoniste coppie di talentuosi interpreti provenienti dai principali Teatri europei e non solo, alla Compagnia Peeping Tom con Diptych (15 marzo), che conduce il pubblico in una realtà parallela, entro un'atmosfera noir al limite dell'horror, tra l'ignoto di lunghi corridoi e figure ambigue che appaiono e scompaiono su un palcoscenico trasformato negli interni di un transatlantico.

Martedì 30 novembre va in scena La nona/dal caos, il corpo della Compagnia Zappalà Danza: a partire dal corpo e dalle sue storie Roberto Zappalà, coreografo e regista di chiara fama, propone una riflessione sull’uomo e sull’umanità, sulla sua condizione di perenne conflitto e sulle speranze di solidarietà e fratellanza universale.

Il 14 dicembre sarà ospite al Fraschini il Ballet de l’Opera Grand Avignon con Storm, coreografie di Emilio Calcagno. La prima creazione del coreografo di origine italiana per il Balletto di Avignone: una coreografia contemporanea giocata sulla “resistenza” dei corpi alla forza del vento.

Romanzo d’Infanzia (3 febbraio) ha emozionato le platee italiane ed estere, divenendo un “classico” della drammaturgia performativa. La Compagnia Abbondanza Bertoni attraversa il mondo di ricerca e sperimentazione con stile, alta professionalità, rigore, geniale creatività.

TEATRO INDIGESTO

Dalla storia alla scena, dalla scena all'immagine

Una novità: le luci si accenderanno sul palco del Cinema Teatro Politeama per cinque serate dal vivo, dedicate a temi storici. Il debutto giovedì 20 ottobre con lo spettacolo Radio clandestina interpretato da Ascanio Celestini, racconto sul valore della memoria, sull’occupazione nazista a Roma, partendo dall’eccidio delle Fosse Ardeatine, per accendere una luce sui familiari delle trecentotrentacinque vittime.

Daniele Timpano, esponente di spicco della nuova drammaturgia, sarà il protagonista di Dux in scatola , giovedì 17 novembre, spettacolo di repertorio sulle vicende del corpo del Duce Benito Mussolini, dal Piazzale Loreto nel 1945 alla sepoltura.

, giovedì 17 novembre, spettacolo di repertorio sulle vicende del corpo del Duce Benito Mussolini, dal Piazzale Loreto nel 1945 alla sepoltura. La giornata della memoria sarà celebrata all’interno di questo programma, giovedì 19 gennaio, con l’intenso Perlasca , il coraggio di dire no di Alessandro Albertin, che ha girato la Penisola con questo spettacolo sull’ incredibile vicenda di Giorgio Perlasca, benefattore di più di cinquemila ebrei nel 1944.

, il coraggio di dire no di Alessandro Albertin, che ha girato la Penisola con questo spettacolo sull’ incredibile vicenda di Giorgio Perlasca, benefattore di più di cinquemila ebrei nel 1944. Giovedì 16 febbraio Fabrizio Pugliese e Francesco Aiello ci accompagneranno all’interno del mondo mafioso con L’acquasantissima. Ultimo giorno di Don Salvatore , spettacolo che affronta le contraddizioni tra la cultura mafiosa e quella cattolica.

, spettacolo che affronta le contraddizioni tra la cultura mafiosa e quella cattolica. Con Love me. Due pezzi di Antonio Tarantino Licia Lanera porta in scena due testi di Antonio Tarantino, La Scena e Medea, che parlano di stranieri, reietti e personaggi ai margini.

Licia Lanera porta in scena due testi di Antonio Tarantino, La Scena e Medea, che parlano di stranieri, reietti e personaggi ai margini. Insieme agli spettacoli teatro di narrazione, la rassegna prevede due appuntamenti cinematografici, prodotti da due Compagnie teatrali, il Teatro delle Albe e il collettivo Anagoor.

Fedeli d’amore sarà proiettato giovedì 23 marzo: è il quinto film realizzato da Marco Martinelli, traguardo fondamentale del suo itinerario dantesco intrapreso dal 2017 con Ermanna Montanari per i sette secoli della morte del Sommo Poeta, realizzato in collaborazione con il Ravenna Festival.

sarà proiettato giovedì 23 marzo: è il quinto film realizzato da Marco Martinelli, traguardo fondamentale del suo itinerario dantesco intrapreso dal 2017 con Ermanna Montanari per i sette secoli della morte del Sommo Poeta, realizzato in collaborazione con il Ravenna Festival. Giovedì 13 aprile la visione del film Mephistopheles di Anagoor, materiale video raccolto tra il 2012 e il 2020 in un unico viaggio per immagini attraverso le lacrime del mondo, musicato in un live set elettronico da Mauro Martinuz.

CALENDARIO DI BIGLIETTERIA

Prelazione abbonamenti PROSA e DANZA: esclusivamente presso la Biglietteria del Teatro Fraschini dal 15 al 30 settembre

Vendita nuovi abbonamenti PROSA e DANZA: dal 1 al 14 ottobre

Vendita abbonamenti per la rassegna TEATRO INDIGESTO: dal 15 settembre al 14 ottobre

Biglietti per gli spettacoli di PROSA, DANZA, TEATRO INDIGESTO: in vendita dal 15 ottobre

BIGLIETTERIA DEL TEATRO (C.so Strada Nuova 136)

aperta dal lunedì al sabato dalle ore 16:00 alle ore 19:00

Sabato 1° ottobre e sabato 15 ottobre aperta anche dalle 11.00 alle 13.00

BIGLIETTERIA ONLINE

https: //teatrofraschini.vivaticket.it/