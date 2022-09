Jeffery Deaver ieri sera al festival SuperCali a Vigevano

È stato un pubblico giovane ed entusiasta quello che ha preso parte a “SuperCali”, rassegna che ha chiuso ieri la sua terza edizione con numeri importanti. Sono state infatti circa 1500 le persone che hanno preso parte al festival, dedicato ai linguaggi tra letteratura, cinema, serie tv e fumetti. La rassegna lunedì sera ha ospitato Jeffery Deaver, scrittore statunitense bestseller con oltre cinquanta milioni di copie vendute nel mondo, in questi giorni in Italia per presentare “La mappa nera”, il suo ultimo romanzo edito da Rizzoli.

Al termine dell'incontro, Jeffery Deaver si è fermato per il firmacopie (foto di Jose Lattari)

«Siamo davvero soddisfatte – riferiscono le organizzatrici di SuperCali Ludovica Giuliani, titolare della libreria Le notti bianche, e Chiara Milesi – Soprattutto per la partecipazione numerosa di bambini, di ragazzi delle scuole superiori e anche di molti venti-trentenni. Idee per il futuro? Ne abbiamo per almeno 15 edizioni». Lunedì Deaver ha parlato de “L’arte del thriller”, intervistato dal giallista Giampaolo Simi, offrendo al pubblico una serie di retroscena e svelando alcuni aspetti del suo metodo – rigorosissimo – di lavoro.

