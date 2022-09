A scuola di recitazione con Teatroincontro: iscrizioni aperte

Sono aperte le iscrizioni al corso di recitazione di base promosso dalla cooperativa Teatroincontro. Il corso, che avrà inizio lunedì 18 ottobre presso l’Istituto Negrone in corso Milano a Vigevano, sarà condotto da Luca Cavalieri.

Luca Cavalieri è un attore storico di Teatroincontro. Molto apprezzato è stato il suo monologo nello spettacolo “Non si lascia nessuno indietro” che sta portando in scena in tutta Italia da ormai oltre cinque anni. Da sempre accompagna Mimmo Sorrentino nei laboratori condotti dal direttore artistico della compagnia in carcere, con gli studenti e conduce in proprio le attività che Teatroincontro propone nelle scuole di ogni ordine e grado. Negli anni ha calcato palcoscenici di teatri stabili e di ricerca.

Come sempre per il corso di recitazione non si richiede nessuna precedente esperienza teatrale. Ciò che si insegna è la grammatica della recitazione. Una grammatica complessa perché richiede di riconoscere e riprodurre ad arte come gli uomini vivono spontaneamente nella vita quotidiana. Praticare teatro è anche un modo per imparare a guardarlo. A conoscerlo e godere di questa arte antica quanto l’uomo. Un’arte che è per prima cosa un fatto sociale. “Nessuno recita da solo, nemmeno chi interpreta un monologo. Fare teatro significa imparare a costruire insieme agli altri”.

A Teatroincontro sottolineano che tutti gli attori della cooperativa hanno iniziato la loro professione frequentando il corso di recitazione. “E’ un’esperienza unica. Ci si diverte. Ci si interroga. Si cresce. Si impara a essere più sicuro di te. Credo che sia questo il motivo per cui poi i partecipanti continuano per anni a frequentare la nostra cooperativa. Il teatro diventa un posto dove potersi sperimentare con gli altri. Un luogo esclusivo e rigenerante” spiega Luca Cavalieri.



Per informazioni si può chiamare alla segreteria della cooperativa Teatroincontro: