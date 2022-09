Safety Race: di corsa per la sicurezza

La Safety Race, «rivolta ai più allenati», cronometrata con chip per avere una classifica finale, partirà alle 9,30. La Charity Run, «per gli amanti delle passeggiate, comprese famiglie con passeggini o cagnolini» un quarto d’ora dopo, alle 9,45. Tutti gli iscritti riceveranno un “pacco gara” contenente maglia ufficiale e prodotti offerti degli sponsor. Iscriversi costa 15 euro: al netto delle spese, tutto il ricavato andrà ad ANMIL. Sostenere l’associazione è infatti il senso stesso di questo evento.

Il ritrovo sarà dalle 8, nel Villaggio Sicurezza appositamente allestito nel piazzale antistante il palazzetto che vedrà, nel corso della mattinata, esibizioni ed attività per tutti, stand espositivi ed area ristoro per tutti i partecipanti. Saranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne al traguardo della 10 chilometri, oltre a premiazioni maschili e femminili per categoria, premi a sorteggio e una speciale classifica dedicata ai gruppi più numerosi e alle squadre aziendali. Un percorso che

si snoda nelle campagne occidentali di Vigevano, tra campi e pioppi.

La Safety Race è stata presentata martedì in municipio alla presenza del sindaco di Vigevano Andrea Ceffa, dell’assessore allo sport Nunzia Alessandrino e degli organizzatori. L’idea nata da JP Salute e Sicurezza, brand di JP Network che si occupa anche di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, è stata quella di portare runners, lavoratori ed aziende all’aperto per fare sport e sensibilizzare su un tema attuale più che mai. Con JP Network ad organizzare c’è l’associazione sportiva Escape Team con la collaborazione del Comune di Vigevano e col patrocinio di ANMIL e il patronato di Regione Lombardia. Inoltre hanno collaborato

il Pool Vigevano Sport, l’Atletica Vigevano, la Scarpadoro Vigevano, la Protezione Civile e la Croce Verde di Vigevano. E l'Informatore Vigevanese in qualità di media partner.

«Quasi tutti i runners - hanno precisato gli organizzatori - sono anche lavoratori o datori di lavoro. È possibile iscriversi, oltre che come singoli o tramite il proprio gruppo sportivo, anche come gruppo aziendale formando il proprio team». Il sindaco di Vigevano, Andrea Ceffa, ha definito la Safety Race come «un’occasione ottima, originale, importante, che accende la luce su una tematica mai considerata abbastanza. Vigevano, oltre ad essere una città che legge, è anche una città che corre». Le iscrizioni online sono chiuse da ieri, ma sarà possibile anche prendere parte alla Safety Race e alla Charity Run semplicemente presentandosi domenica mattina e iscrivendosi sul posto dalle 7 alle 8,30.

Non c’è un numero massimo di partecipanti. Basta esserci, divertirsi, fare la propria parte. E continuare a parlare, anche dopo il traguardo, di quegli episodi intollerabili che sono le morti sul lavoro.