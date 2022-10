Offella: è Federica Zimone la Pasqualina 2022, la regina della festa

Si chiama Federica Zimone, ha 24 anni, lavora in una ditta tessile di Mortara e ha studiato a Vigevano, al Roncalli. Ѐ lei la Regina dell'Offella: è lei la 53esima Pasqualina, su 54 edizioni complessive della Sagra. Nel 1969, all'esordio, infatti questa figura non era prevista.

Federica Zimone

La ragazza durante l'intera giornata di oggi, culmine della sagra del dolce "Vanto di Lomellina", sfilerà affianco a Pinotu. Il baffuto ed elegante accompagnatore è interpretato per la 45esima volta da Angelo Signorelli, i cui baffi diventano sempre più bianchi ma il cui charme resta inossidabile. Ieri sera, in piazza Signorelli, presso il municipio, è stata rivelata l'identità della Dama di quest'anno. Una cerimonia che ha dato il via alla sagra.

Da sinistra Pinotu, Pasqualina, le damigelle del Palio e il sindaco Marco Lorena

Ecco il programma della giornata: