Laura Imai Messina racconta il fascino e la magia del Giappone

Laura Imai Messina, scrittrice italiana nata a Roma che da anni vive a in Giappone, ha presentato ieri sera (giovedì) a Vigevano “L’isola dei battiti del cuore” (Piemme), il suo ultimo romanzo. Il protagonista è Shūichi, noto illustratore che ha una cicatrice in mezzo al petto. A moderare l'incontro della Rassegna letteraria, la giornalista Alessandra Tedesco.

«Shūichi è ossessionato dal proprio cuore che si ausculta ogni sera – è la presentazione del libro – e dalle memorie confuse che ha del passato. Sua madre, per proteggerlo dai dispiaceri, ne ha manipolato i ricordi d'infanzia: di tutti i suoi piccoli drammi gli ha sempre raccontato una versione migliore. Ma se non si ha la certezza di aver sofferto in passato e di avercela fatta, da dove si ricava il coraggio di tentare ancora?».