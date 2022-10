Le caldarroste delle Penne Nere: ritorna un appuntamento amato

Il compleanno è importante: sono 150 candeline per le Penne Nere. Per questo la Castagnata Alpina di oggi e domani ha un significato ancora più profondo del solito. Per due giorni, quelli di sabato e domenica, gli stand degli Alpini del gruppo di Vigevano-Mortara capitanato da Giuseppe Abrardi aspettano tutti col loro stand in piazza Ducale. Protagoniste indiscusse saranno le caldarroste, per la 36esima edizione. Lo scorso anno gli Alpini avevano anche affiancato anche il Rotary Club nell'evento benefico "Vino novello e caldarroste" a favore del reparto di Ostetrica dell'Ospedale civile di Vigevano.

Accanto alle caldarroste, si potranno consumare anche i capisaldi dell’autunno: vin brûlé, polenta con gorgonzola o con baccalà, castagnaccio e altre torte. Gli orari: sabato 22 ottobre dalle 10,30 del mattino (appena dopo l’Alzabandiera) a mezzanotte, intercettando anche i giovani della movida. Poi domenica dalle 9,30 alle 19,30.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Vigevano. «Si tratta - spiegano gli Alpini - di un’attività trasversale a tutta la comunità: nessuno è escluso. Per questo motivo i prezzi rimarranno popolari, perché l’obiettivo è fare beneficenza grazie alla nostra attività e non certo approfittandocene. La storia degli Alpini è concatenata a quella d’Italia, mentre la castagnata di Vigevano è un’istituzione alla quale non abbiamo rinunciato neanche lo scorso anno».

Nel 2021 i proventi erano stati devoluti alla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica. Dopo il prossimo weekend, le Penne Nere decideranno chi aiutare. Le castagne poi verranno distribuite gratuitamente nelle case di riposo e, a richiesta, nelle scuole.