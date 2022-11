A Gambolò oltre 200 partecipanti a "Ciak si scava"

Nel video, gli interventi del direttore del Museo Stefano Tomiato, di Eleonora Tomasini di Ram Festival e della vicesindaca di Gambolò Anna Preceruti

Si è chiusa con un bilancio più che positivo la prima edizione della rassegna cinematografica "Ciak si scava", organizzata dal Museo Archeologico Lomellino di Gambolò con il patrocinio dell'amministrazione comunale. «Sono state circa 200 le persone che hanno preso parte al festival – racconta il direttore del Museo Stefano Tomiato – È stata un'iniziativa di grande richiamo, che ha permesso di mettere in dialogo il mondo antico con quello attuale, affrontando diverse tematiche che spaziano dalla distruzione dei beni archeologici, ad esempio in Paesi come la Siria e l'Afghanistan, fino alla crisi climatica e alla siccità».

Al termine della rassegna sono stati assegnati anche i due premi speciali: "Antica trasversale sicula. Il cammino della Dea Madre" è stato il documentario più votato dal pubblico e si è aggiudicato il "Premio Città di Gambolò", mentre "Il dono dei ghiacciai. Come le ere glaciali hanno formato l'Europa" è stato scelto dalla giuria e ha ottenuto il Premio Museo Archeologico Lomellino.