"O Anche No" fa tappa a Vigevano

Per vedere la puntata registrata a Vigevano di O Anche No, programma di inclusione sociale e disabilità realizzato con la collaborazione di Rai per la Sostenibilità e Rai Pubblica Utilità, l'appuntamento è per domenica 13 novembre a partire dalle 10,15 circa e in replica lunedì 14 novembre alle ore 1,05 su Rai3.

Ad aprire la puntata sarà Paola Severini Melograni con un ospite speciale, Marco Fasanella da Corsico, fedele telespettatore ma soprattutto scrittore e autore del libro Per non lasciare indietro nessuno. Sindrome di down, un cromosoma e una marcia in più, un testo che parla di diritti e rappresenta una vita, una storia, un messaggio per i ragazzi e le ragazze con disabilità che non devono “essere lasciati all’ultimo banco”, a scuola e nella vita.

La conduttrice Paola Severini

L'inviato Mario Acampa ci condurrà poi a Vigevano, dove ieri ha incontrato Enzo Miraglino e Lino Augurusa, rispettivamente fondatore e presidente di Ricominciamo a volare ODV. Tutto inizia nel 2016, quando Lino – a causa di un brutto incidente in moto – perde l’uso delle gambe ed è costretto in carrozzina, finché Enzo, l’amico del cuore, decide di fondare un’associazione per lui e per tutte le persone che soffrono come lui.

Una nostra intervista nell'agosto 2020 a Lino Augurusa e ad Enzo Miraglino

L'inviato Rai Mario Acampa in piazza Ducale a Vigevano

Tornerà anche lo spazio “Vedere Oltre”, a cura di Daniele Cassioli, che in questa puntata, insieme a Paola Severini Melograni intervista Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, che spiega il progetto Inter Special, dove grazie a una divisione in tre livelli i ragazzi possono esprimersi nel modo più adeguato a loro, emozionando e sorprendendo tutti ogni giorno, a dimostrazione del fatto che il calcio è un movimento capace di unire tutti e andare anche oltre alla pressione del risultato. Giuseppe Marotta racconta inoltre il compito educativo svolto dall’Inter con una serie di iniziative che si racchiudono in due grandi filoni: la community e l’education, che insegnano il rispetto del prossimo e dell’avversario, portando a vivere lo sport in modo non violento e propositivo, grazie a un investimento non solo economico ma di risorse umane, portando in giro per il mondo i colori nerazzurri anche in realtà difficili, perché dietro al colore della maglia resta soprattutto la volontà di far star bene i bambini più sfortunati, facendo emergere importanti valori di inclusione che toccano infine lo sviluppo di percorsi accessibili per lo stadio alle persone con disabilità.

L'inviata Antonella Ferrari racconterà poi una storia in cui la forza dello sport e di una madre si incontrano. Una storia di vita e resilienza da Brugherio, dove Antonella fa visita ad Alessandra Campedelle, insegnante e allenatrice, e a suo figlio nato sordo Riccardo Hoffer, studente e giocatore di volley dei Diavoli Rosa, una squadra di normodotati. Una storia – quella di Alessandra e di suo figlio Riccardo – che insegna come lo sport aiuti a relazionarsi con gli altri attraverso la costruzione di un percorso di sensibilità capace di far superare ogni ostacolo.

Come sempre, infine, ci sarà uno spazio dedicato alla musica rock dei Ladri di Carrozzelle e ai Disegni di Stefano Disegni.

O Anche No è un format di Paola Severini Melograni, regia di Gabriele Mammarella.

Tutte le puntate e le stagioni precedenti sono disponibili su Raiplay: http://www.raiplay.it/programmi/oancheno