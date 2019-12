Gambolò, mega-buca in via Lomellina

Ancora una voragine sulle strade della provincia di Pavia. Una buca di dimensioni notevoli si è aperta oggi (giovedì) sulla circonvallazione di Gambolò, via Lomellina, strada di competenza provinciale. <Ho avvisato l'ente provinciale e il Comando della polizia locale – spiega il vicesindaco Antonello Galiani – per fare in modo che la situazione sia ben segnalata agli utenti della strada. L'obiettivo è ripristinare le condizioni di sicurezza in quel tratto al più presto>.