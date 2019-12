Gambolò, nel 2020 investimenti per 4,5 milioni di euro

L’investimento più importante nel piano delle opere pubbliche in partenza nel 2020 è rappresentato dalla ristrutturazione dell’ala nord del Castello Litta, con interventi per 1 milione e 715 mila euro. Sempre per il maniero cittadino, sono previsti lavori di messa in sicurezza, che includono la riduzione del rischio sismico, per 250 mila euro. L’altro grande investimento per il prossimo anno riguarda l’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica: 995 mila euro. Sono inoltre stati inseriti 150 mila euro per la manutenzione straordinaria di una palazzina dell’ex base Aeronautica di Remondò, 150 mila euro per la realizzazione di un parco pubblico in piazza Colonnello Bellazzi e 100 mila euro di manutenzioni per le strade comunali (altri 100 mila euro sono previsti rispettivamente nel 2021 e nel 2022). A questi investimenti, va aggiunto anche l’intervento, che sfiora il milione di euro, di rimozione dei rifiuti e di risanamento ambientale all’ex Metalplast, finanziato con contributi della Regione. Il bilancio di previsione triennale è stato approvato, entro i termini di legge, questa sera (lunedì) in consiglio comunale, insieme al Dup, il documento unico di programmazione. «Per la prima volta, dopo anni, vengono pianificati investimenti così importanti – è stato l'intervento in aula del vicesindaco Antonella Galiani – Siamo la sesta città della Provincia, vogliamo dare a Gambolò il valore che merita». Ha espresso voto contrario Davide Mazzucco, unico consigliere di minoranza presente in aula.