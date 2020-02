«Asst vuole lasciare Garlasco. Trasferiamo gli ambulatori nelle ex scuole medie»

L’Asst sarebbe intenzionata ad abbandonare il presidio socio-sanitario territoriale di Garlasco. Una decisione che arriverebbe dopo la «mancata sottoscrizione del contratto di locazione da parte della proprietà dell'immobile, nonostante i precisi impegni assunti dalla proprietà stessa e i ripetuti solleciti». Il consigliere pentastellato Ceschi rilancia l’idea di trasferire il poliambulatorio Asst da via Matteotti nell’edificio delle ex scuole medie, in via De Amicis. «È una soluzione che stiamo valutando sotto il profilo tecnico di fattibilità e idoneità alla normativa vigente – spiega il consigliere di minoranza del M5S, che avanza la proposta insieme al gruppo di opposizione di centrosinistra – e che andrebbe nella direzione, da noi sempre auspicata, di recupero diimmobili esistenti, evitando nuove costruzioni e un ulteriore consumo di suolo. Abbiamo già fatto un sopralluogo presso la scuola, insieme ai colleghi della minoranza consigliare, e stiamo raccogliendo la documentazione necessaria. In questa direzione riteniamo si debba muovere l'amministrazione Farina, senza ulteriori perdite di tempo, perché di tempo non ce n'è più».