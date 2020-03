Gambolò, polizia locale in strada con gli altoparlanti

Gli agenti della polizia locale di Gambolò, questa mattina (sabato), hanno diffuso attraverso gli altoparlanti della pattuglia l’avviso di rimanere a casa, come previsto dalle disposizioni per il contenimento della diffusione del coronavirus adottate su scala nazionale. «Ci auguriamo che in questo modo possa diventare più chiaro a tutti – ha spiegato il vicesindaco Antonello Galiani – Stiamo attraversando tutti un periodo triste e difficile, ma solo se RESTIAMO A CASA potremo tra qualche settimana vedere una svolta positiva. Dobbiamo farlo anche nel rispetto di tutte le persone che stanno lavorando per la nostra salute: medici, infermieri, autotrasportatori, solo per citarne alcuni. Un piccolo sacrificio per noi può essere grande per la salute di tutti e per risollevare il nostro Paese».