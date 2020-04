Abbiategrasso, da martedì 14 attiva la raccolta porta a porta del verde

Da martedì 14 aprile Amaga Spa, in accordo con il comune di Abbiategrasso, effettuerà il servizio di raccolta del verde porta a porta. Il servizio è gratuito su tutto il territorio comunale e viene effettuato a domicilio su prenotazione (già attivo da lunedì a venerdì dalle ore 13.30 alle ore 16.30 telefonando al numero 02.94.60.80.18). L’utente concorda con l’azienda l’appuntamento per il ritiro dei rifiuti, comunicando il proprio codice utente riportato nella fattura Tari. Ecco le modalità della raccoltà: verde e ramaglie vanno conferiti in sacchi di plastica trasparenti da 100 lt o in fascine ben legate. Il quantitativo massimo consentito è di numero 10 sacchi o fascine. I rifiuti vanno posizionati a bordo strada, presso la propria abitazione in luogo visibile, nel giorno e orario concordato al momento della prenotazione.