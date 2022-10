Beato Carlo Acutis, a Gambolò una mostra per conoscerlo

Questo fine settimana inaugurerà una mostra sui generis, all’interno della magnifica pieve di Sant’Eusebio, a Gambolò, dedicata al beato Carlo Acutis, morto nel 2006, a soli 15 anni, a causa di una leucemia fulminante. Il beato Acutis è conosciuto soprattutto per la sua capacità di evangelizzare e catechizzare attraverso le nuove tecnologie, in particolare internet; a 14 anni, realizzò una mostra virtuale, ancora navigabile on line (CLICCA QUI).

L’esposizione – dal titolo “Passi contemplativi sulle orme del beato Carlo Acutis” – è organizzata dalla parrocchia di Gambolò e sarà un tributo alla vita e alle opere di Acutis. «Ci saranno dei pannelli esplicativi – spiega il parroco Roberto Redaelli – con delle installazioni audio e video. Sarà presente anche una sua reliquia. Abbiamo già diverse prenotazioni di scolaresche e oratori».