Gambolò, auto senza assicurazione o con revisioni scadute: da gennaio elevate sanzioni per oltre 200mila euro

Una strada larga e praticamente dritta, dove in troppi sfrecciano a velocità non adeguate. È per questo che in via Lomellina, il tratto di strada provinciale 183 che è di fatto la circonvallazione di Gambolò, verrà presto posizionato un autovelox fisso, che rileverà la velocità (il limite è di 50 chilometri l’ora) in entrambi i sensi di marcia. La decisione – avallata dall’ente provinciale che ha la competenza – è stata presa dopo una valutazione dell’incidentalità sul tratto, giudicata elevata, e dove anche recentemente si sono verificati gravi sinistri stradali, in alcuni casi mortali.

Il palo per posizionare l’autovelox è già stato ordinato e, una volta concluse le pratiche propedeutiche alla sua installazione, il rilevatore di velocità verrà acceso. La posizione esatta non è stata comunicata, ma sarà tra la rotonda e il semaforo all’incrocio con corso Garibaldi, all’incirca all’altezza del bar di via Lomellina.



Non è l’unico intervento finalizzato ad aumentare il livello di sicurezza sulle strade del territorio comunale. A preoccupare, infatti, è soprattutto l’elevato numero di veicoli sorpresi a circolare privi di copertura assicurativa, come dimostrano i dati delle sanzioni comminate in questi mesi dalla polizia locale. Da gennaio ad oggi, sono stati eseguiti 39 sequestri di veicoli per mancata assicurazioni, con 66mila euro di verbali elevati. Significativi anche i dati relativi ai veicoli che non avevano effettuato la revisione: qui le multe ammontano a 138mila euro. Oltre il 77% degli importi delle sanzioni comminate quest’anno dal Comando della polizia locale di Gambolò, guidato da Maria Teresa Gaino, riguarda mancate assicurazioni o revisioni.

I controlli stradali predisposti dal Comando della polizia locale di Gambolò

«Questi numeri non sono casuali – afferma il sindaco Antonio Costantino – ma rappresentano una scelta ben precisa e anche un modo per tutelare i nostri cittadini da situazioni spiacevoli. La decisione di posizionare l’autovelox fisso sulla circonvallazione non è stata presa per vessare gli automobilisti, ma dopo una serie di valutazioni che si basano su dati oggettivi. Lungo il tratto ci sono stati incidenti mortali, anche recentemente, e abbiamo ricevuto numerosissime segnalazioni da parte di cittadini relative a situazioni critiche per la velocità fuori controllo di alcuni utenti della strada.

Occorre fare delle scelte, abbiamo preferito che la polizia locale si focalizzasse su assicurazioni e revisioni, piuttosto che sui divieti di sosta

Ricordo, inoltre, che ci siamo volutamente concentrati sulle irregolarità relative ad assicurazioni e revisioni. Irregolarità che, in caso di sinistro, possono trasformarsi in un incubo per le vittime. Vale per chi si mette alla guida senza essere assicurato, ma anche per chi, magari perché si è dimenticato, non ha fatto la revisione. Anche in questo caso, se si verifica un incidente, l’assicurazione può non rispondere. Visto che occorre fare delle scelte, abbiamo preferito che la polizia locale si focalizzasse su assicurazioni e revisioni, piuttosto che sui divieti di sosta. Sulla sicurezza – conclude il primo cittadino di Gambolò – vorremmo incrementare ulteriormente i controlli anche in altre strade della città, e posizionare altri dossi, ma al momento le risorse in bilancio sono dirottate sul caro energia, e non possiamo per impegnarle per altro».