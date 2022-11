Garlasco: McDonald’s assume 50 lavoratori, come parteciparare alle selezioni

L’apertura del ristorante è prevista per il periodo natalizio e, intanto, la catena McDonald’s ha annunciato una giornata di colloqui, iniziativa organizzata in collaborazione con l’assessorato ai servizi sociali del Comune, che ha concesso la sala mostre del centro culturale Martinetti. La selezione si terrà nella giornata di giovedì 17 novembre, dalle ore 10. Entro lunedì 7, però, gli interessati dovranno inviare il curriculum e rispondere a un questionario disponibile sul sito internet della catena di fast food.

Per il ristorante di Garlasco, McDonald’s conta di assumere 50 persone. «Coloro che supereranno il test riceveranno dall’azienda una convocazione con data e orario per partecipare alla tappa del “McDonald’s Job Tour”, dove avranno accesso ai colloqui individuali – spiegano con una nota dalla catena di ristorazione – L’evento sarà l’occasione per i candidati di raccogliere informazioni sull’azienda e sul lavoro in McDonald’s, direttamente da chi vi è coinvolto in prima linea: saranno infatti presenti presone che lavorano nei ristoranti della zona che racconteranno e condivideranno la propria esperienza».

Il cantiere, nell’area ex Diamanti che si affaccia su via Leonardo da Vinci, è stato aperto nel mese di settembre. «L’assunzione prevista di 50 persone – afferma l’assessore comunale all’urbanistica Francesco Santagostino – è un ulteriore segnale che indica come sia stata corretta la decisione di aver previsto per quell’area una destinazione commerciale». Vicino al McDonald’s verrà inoltre realizzato un supermercato Conad. «I tempi di apertura – spiega Santagostino – in questo caso sono un po’ più lunghi. Si parla della primavera 2023, probabilmente marzo».