A Garlasco il lavoro si cerca e si offre incontrandosi di persona: domenica il primo workshop

Per trovare lavoro non basta inviare curriculum per mail. E, specularmente, chi cerca personale da impiegare non può limitarsi a pubblicare un annuncio on line. Il miglior modo per far incontrare domanda e offerta di lavoro è vedendosi di persona. Ne è convinto il capogruppo di opposizione Mario Spialtini, che è pronto a lanciare “Trova energia”, progetto già annunciato alcuni mesi fa e che ora entrerà nel vivo, con incontri a cadenza settimanale ogni domenica mattina nel cortile degli spazi comunali di via Santissima Trinità. Si partirà questo fine settimana (13 novembre).

«Ci mettiamo a disposizione – riferisce il consigliere di minoranza Spialtini – di chi cerca, ma anche di chi è pronto ad offrire lavoro. E pure di chi lo ha già, ma ha voglia di confrontarsi. Ogni domenica, dopo la messa, dalle 11,30 alle 12,30, chi è interessato potrà prendere parte all’iniziativa, che verrà concepita come un workshop. La partecipazione di persona sarà un aspetto essenziale. Vedersi, parlare, stringersi le mani fanno la differenza».

«Abbiamo riscontrato la presenza di situazioni di disagio – continua il consigliere di minoranza Spialtini –, soprattutto tra i giovani. Questa iniziativa vuole essere uno stimolo, affinché tutti possano raggiungere la propria indipendenza economica, trovando e creando lavori seri e duraturi. L’augurio è che si presentino anche imprenditori e artigiani; ci sono state riferite situazioni di realtà locali che non riescono a trovare personale. Per questo vorremmo che il progetto riuscisse a coinvolgere non solo la città di Garlasco, ma più in generale il nostro territorio».