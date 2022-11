I palazzi Lateranensi alla ricerca del riuso e del riutilizzo

“Da avanzo a bene comune attraverso il riuso” spiegano nella locandina gli aderenti alla contrada de La Torre di Mortara che hanno organizzato l’evento e che da anni sono impegnati alla ricerca di una soluzione per dare una nuova vita e un futuro a questi palazzi che si trovano in pieno centro storico e si affacciano su piazza Carlo Alberto.

Domani (sabato 12 novembre) alle 15,30 si terrà a palazzo Cambieri, sempre a Mortara, la presentazione degli elaborati della scuola di design del Politecnico di Milano. Dopo l’introduzione del sindaco di Mortara Ettore Gerosa, dell’assessore alla cultura Piera Angela Salsa e della presidente della contrada La Torre Monica Di Benedetto si terrà la prima relazione a cura dell’architetto Carlo Protti (presidente di Italia Nostra Lomellina) sulla “Storia e architettura del palazzo”. L’assessore ai lavori pubblici Andrea Olivelli spiegherà “Lo status quo e gli interventi minimi necessari”. Quindi il segretario della contrada Andrea Pelli racconterà in sintesi i passi fatti sinora. Il tema del recupero sarà inquadrato dal professor Luciano Crespi, ordinario fuori ruolo di design al Politecnico di Milano. Sarà effettuata anche la presentazione degli elaborati del laboratorio del Politecnico per il corso di laurea di design realizzati qualche mese fa da alcuni studenti che si erano recati a Mortara a studiare l’immobile. Sono Anna Anziani, Luciano Crespi, Davide Crippa, Barbara Di Prete e Giacomo Gatti. Gli assistenti erano Fiamma Colette Invernizzi, Emilio Leonardo, Lucia Ratti e Mirco Sturlese. Sul tema parleranno successivamente Fabrizio D’Angelo, cofondatore e membro del consiglio di indirizzo della Fondazione Communia e Roberto Tognetti direttore della fondazione “Riusiamo l’Italia”. Il palazzo è stato usato come scuola, ma ora è praticamente dismesso e abbandonato soprattutto nel bellissimo corridoio superiore. Al piano terra alcune stanze sono occupate dalla contrada, che ne esercita praticamente anche una custodia.