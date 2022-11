La caldaia va in blocco, scuola al freddo: in aula con 16 gradi

Questa mattina (lunedì) gli alunni della scuola primaria e della secondaria di primo grado del comprensivo "Robecchi" di Gambolò hanno dovuto fare lezione al freddo. È successo a causa di un malfunzionamento del sistema di riscaldamento. Le segnalazioni del disservizio sono state molteplici, ma le attività scolastiche sono proseguite normalmente. Domani mattina (martedì) verrà effettuato un sopralluogo congiunto con i tecnici della ditta che effettua il servizio di gestione dell'impianto e il personale comunale. Sarà presente anche il sindaco Antonio Costantino, che questa mattina ha disposto l'acquisto di una ventina di termometri, poi stati posizionati in diverse zone dell'istituto comprensivo per monitorare la situazione e individuare i punti maggiormente problematici.

«La caldaia è andata in blocco – spiega il primo cittadino – non sappiamo esattamente per quale motivo. Abbiamo misurato 16 gradi all'interno di alcune aule. Domani (martedì) verrà effettuato un controllo congiunto. È la prima volta che succede, bisogna anche capire se l'aver regolato l'impianto sui 19 gradi, come prevede l'attuale normativa, abbia in qualche modo influito sul blocco».