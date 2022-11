La scomparsa di Giampaolo Carini, per tutti era Whisky

Era un grande conoscitore (personale) dei cantanti degli anni Sessanta e Settanta, quelli che hanno fatto la storia della musica leggera italiana. È scomparso nella notte a Mede, in ospedale, Giampaolo Carini, 74 anni, da tutti conosciuto come Whisky. Abitava a Mortara, ma il suo mondo era lo spettacolo. Da giovane è stato impresario di diversi artisti e ha avuto negli anni Ottanta un ufficio sia a Mortara che a Vercelli. Ancora prima aveva gestito le tournée di Rocky Roberts, che aveva come partner il mortarese Piero Sipos.

Lo ricorda oggi l'ex sindaco di Mortara Marco Facchinotti, a nome della emittente cittadina di quei tempi, Radio Mortara, come conoscitore della musica e dei suoi protagonisti, molti dei quali passati attraverso di lui dai microfoni cittadini. Ma Giampaolo Carini non ha mai smesso di organizzare eventi. Impossibile elencarli tutti. Eros Ramazzotti alle Rotonde di Garlasco, con tremila presenze, non va dimenticato. Ed è solo un esempio. Era amico personale di Ezio Greggio e di Gian Pieretti.

Giampaolo Carini con i Cugini di Campagna e la moglie Antonella Buzzanca a luglio in occasione di Anguriando a Olevano



In pianta stabile, da anni, organizzava a Olevano, con il sindaco del paese Luca Mondin “Anguriando”, manifestazione che ha sempre ospitato cantanti di grande livello. Quest'anno a luglio ha portato i Matia Bazar, Riccardo Fogli e i Cugini di Campagna. E la gente ha sempre risposto con grande presenza e affetto. Non era attratto solo dallo spettacolo (sul suo telefonino c'erano i numeri di telefono di quasi tutti gli artisti italiani) ma anche dal mondo dell'informazione e forniva agli amici giornalisti, costantemente, indicazioni e suggerimenti.

Ma per Whisky c'è sempre stato l'affetto di tanti amici mortaresi, vigevanesi e lomellini che non lo dimenticheranno. Lascia la moglie Antonella Buzzanca e tanti ricordi in un mondo che non era solo locale.