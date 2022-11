La scomparsa di Teresio Papetti, del gruppo “Terry e i tri pè”

Teresio Papetti, in arte Terry, leader del gruppo musicale dialettale “Terry e i tri pè” è scomparso all'età di 71 anni. Era un personaggio conosciuto per la sua bontà, amante della terra in cui è nato e vissuto. Ambasciatore del dialetto locale e promotore di quelle scenette teatrali, alcune volte anche spinte, che mettevano alla berlina tanti personaggi locali.

Teresio Papetti, a sinistra, con Edoardo Anfossi (al centro) e Marco Fleba durante la sagra del salame d'oca

Attore da sempre nella Compagnia dialettale mortarese, fin dai tempi di don Giovanni Zorzoli, Teresio Papetti aveva una spiccata dote per la gag dialettale, che lanciava direttamente dal palco. Poi il gruppo “Terry e i tri pè” nato nel 2005 ha effettuato la sua prima esibizione durante lo spettacolo in piazza “La Corrida” cantando una canzone musicata in dialetto dal titolo “In ma ti” che parafrasava la celebre “Only you”.

Il gruppo "Terry e i tri pè" nei primi anni di vita, con Teresio Papetti in prima piano e alle spalle, da sinistra, Edoardo Anfossi, Roberto Frigerio e Massimo Peruzzini

Da quel momento e da quel successo si è sviluppato il gruppo musicale mortarese che si definiva “ambasciatore del dialetto lomellino”. C'erano con lui Massimo Peruzzini, Roberto Frigerio ed Edoardo Anfossi. Autrice dei testi Tiziana Salè.

Molti li definivano i “Fab four” delle risaie. Alcuni spettacoli all'Angelicum con repliche da tutto esaurito sono poi stati esportati. La stagione nata con l'entusiasmo del successo si è poi affievolita. Ma non il ricordo, per tutti coloro che l'hanno conosciuto, di Terry.

Nella vita Teresio Papetti ha sempre fatto il meccanico nella concessionaria auto omonima di viale Gorizia a Mortara, di cui era titolare il fratello. Poi la pensione e il recente matrimonio, il 4 ottobre nel municipio mortarese, con la sua compagna da tanti anni, Paola Marchini.