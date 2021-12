L'Agenda Onu 2030 viene insegnata nel mondo da una vigevanese

VIGEVANO - Partire dagli studi linguistici e delle relazioni internazionali per arrivare a insegnare i “Sustainable Development Goals”, in Italia più comunemente conosciuti come i 17 punti dell’agenda Onu 2030 sullo sviluppo sostenibile.

Sara Ciabattoni

È la traiettoria che ha preso la vita di Sara Ciabattoni, 30enne vigevanese che recentemente ha visto riconosciuto la propria attività di promozione degli SDGs (Sustainable Development Goals) da un’organizzazione (Teach SDGs) riconosciuta dalle Nazioni Unite, che l’ha inserita tra i 227 ambasciatori 2021: i più significativi nel mondo in questa attività.

Per approfondire leggi anche: i 17 obiettivi dell'Agenda ONU sconfiggere la povertà sconfiggere la fame salute e benessere istruzione di qualità parità di genere acqua pulita e servizi igienico sanitari energia pulita e accessibile lavoro dignitoso e crescita economica imprese, innovazione e infrastrutture ridurre le diseguaglianze città e comunità sostenibili consumi e produzione responsabili lotta contro il cambiamento climatico la vita sott'acqua la vita sulla terra pace, giustizia e istituzioni solide partnership per gli obiettivi

Nata a Vigevano, diplomata al liceo Omodeo di Mortara, Sara compare nel 2008 tra i premiati del concorso “Dal nostro inviato”, organizzato dall’associazione dei giornalisti lomellini Giancarlo Rolandi. Poi l’avvio del percorso universitario, che l’avrebbe portata nel 2014 a ottenere una laurea triennale in scienze linguistiche alla Cattolica di Milano, con successivo trasferimento in Cina. Da qui la giovane studentessa vigevanese arricchisce il proprio bagaglio con i corsi di lingua e cultura cinese e soprattutto con la laurea magistrale in Studi sulla Cina contemporanea all’Università del Popolo di Pechino (2016) alla quale si aggiunge la scorsa estate quella in Apprendimento degli adulti e cambiamenti globali (Università Linköping - Università della British Columbia, Università di Western Cape). Dal 2016 diventa docente universitaria alla facoltà di studi internazionali dell’Università di Renmin in Cina e poi Program manager di alcuni corsi dello stesso ateneo.

La pandemia, a inizio 2020, blocca Sara in Italia, ma non il suo lavoro che si era già indirizzato sull’insegnamento della lingua inglese attraverso l’approfondimento dell’Agenda Onu e dei suoi 17 punti, tema sul quale sviluppa una competenza talmente approfondita e qualificata da ottenere il riconoscimento da Teach SDGs, come ambasciatrice degli obiettivi sostenibili e della loro promozione tramite l’insegnamento: «Il mio corso - dice - che integra gli SDGs e la lingua inglese è stato scelto dallo United Nations Sustainable Development Solutions Network e a settembre ho presentato la mia idea alla Conferenza Internazionale sullo Sviluppo Sostenibile».