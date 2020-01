Vigevano, la festa dei topi è in piazza Ducale

I roditori nel “salotto buono” della città. Lo ha documentato un nostro lettore girando un video con il cellulare domenica sera. Un topo è attirato dai bidoni dell’immondizia, mentre un altro – addirittura – scorrazza sui tavolini di un caffè della piazza. Un problema non nuovo, ma che certamente non rappresenta un buon biglietto da visita per una città che si è candidata a diventare “Capitale Italiana della Cultura 2021”.