Piazza Ducale: cambiata l'illuminazione

Dopo la sostituzione nei giorni scorsi delle lampadine dei lampioni di Piazza Ducale a Vigevano, con lampadine a led, alla nostra redazione sono giunte numerose segnalazioni. L'opinione diffusa è che il risultato finale sia più debole: una illuminazione più fioca con le facciate in ombra. Abbiamo voluto ascoltare direttamente le vostre opinioni in merito, e non sono mancati alcuni suggerimenti.