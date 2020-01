Alleanza tra Vigevano Futura e Gruppo Civico

In campo, per le elezioni comunali di quest'anno ci sarà anche la coalizione tra Vigevano Futura (movimento fondato dall'ex assessore leghista Furio Suvilla) e dal Gruppo Civico (formato da tre consiglieri, poi diventati due, de La Strada verso Milano).Nel video l'annuncio della neonata coalizione da parte di Furio Suvilla e Bruno Salerno. Ognuno dei due gruppi formerà una propria lista in appoggio a un candidato sindaco condiviso, che però è ancora da designare.