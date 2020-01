Conto alla rovescia per la "prima" delle Sardine a Pavia. La manifestazione è prevista per domenica 26 gennaio in piazza della Vittoria a Pavia. NEL VIDEO la presentazione dell'iniziativa: parla Franz Di Maggio, portavoce provinciale del movimento. Con lui Ambra Gallo, Serena Curtosi, Ferdinando Perrucci e Massimo Celeste, che fanno parte del coordinamento.