Lady Be: quando l'arte è sostenibile

L’artista Lady Be, al secolo Letizia Lanzarotti, è una delle più promettenti artiste dell’arte contemporanea nostrana. Nata e cresciuta a Dorno, ha conseguito il diploma al Liceo Artistico Volta di Pavia, per poi ottenere la laurea triennale all’Accademia di Belle Arti di Sanremo. A partire dal 2010 i suoi quadri sono stati esposti a New York, Parigi (sulla torre Eiffel), Amsterdam, Bruxelles, Malta, Berlino, Barcellona, Londra, Düsseldorf e in altre città internazionali. Nel 2018 a Pavia è stata organizzata una sua personale, “I volti che hanno cambiato la storia”, presso i Musei Civici del Castello Visconteo.

Per le sue opere Lady Be utilizza una tecnica di sua invenzione: il “mosaico contemporaneo”. La sua arte è infatti realizzata con materiali di recupero, come vecchi giocattoli, bigiotteria o cancelleria, che danno vita a ritratti di personaggi famosi, come i Beatles, Marilyn Monroe o Audrey Hepburn, ideate con assemblaggi di oggetti utilizzati nella quotidianità che hanno perso la loro funzionalità. Un'arte, la sua, capace di lanciare un importante messaggio per la sostenibilità ambientale.