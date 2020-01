Arance della Salute: sabato 25 gennaio in oltre 3.000 piazze

Dal 1990 le Arance della Salute sono l'iniziativa che consente di fare il pieno di vitamine e far del bene alla ricerca prendendo una reticella di arance rosse, in una delle oltre 3.000 piazze presidiate dai nostri volontari. Le Arance della Salute sono anche l'occasione per parlare di prevenzione, sana alimentazione e corretti stili di vita. Ma c’è di più: oltre alle arance, in molte piazze sarà possibile trovare anche i vasetti di ottima marmellata di arance e di miele.

video a cura di Paolo Torres