L'omaggio dei musicisti pavesi a Faber in un doppio cd

L'11 gennaio 1999 moriva Fabrizio De Andrè. L'11 gennaio 2019 - a distanza di vent'anni - decine di musicisti si sono ritrovati sul palco di Spaziomusica a Pavia per tributargli un intenso, appassionato omaggio. Una serata così esaltante che - a detta dei protagonisti - non poteva finire così. E' bastato il passaparola, per decidere che valeva la pena conservarne traccia: un CD, da registrare in presa diretta, a Spaziomusica che, ancora una volta, si è dimostrata essere la casa dei musicisti (non solo) di Pavia. Lungo l'elenco delle adesioni al progetto, adesioni che travalicano ogni differenza di genere musicale (dal pop al rock, dal folk ai dj...) e anche di età (si va dagli 11 ai 76 anni). A dimostrazione di quanto Fabrizio De Andrè sia così vivo, amato e presente nell'immaginario collettivo di tanti e continui ad essere il fil rouge che unisce varie generazioni. Ogni solita, ogni band, ha scelto la canzone di Faber più adatta alla propria sensibilità artistica e alla propria filosofia di vita. E se l'è cucita addosso, con una interpretazione personale e molto sentita. Una bella dimostrazione del livello artistico e della varietà e complessità della scena musicale pavese ed anche della complicità e amicizia che unisce i musicisti.

Appuntamento il 18 e 19 febbraio alle 21,30 a Spaziomusica per la presentazione del doppio cd. Nel libretto allegato al cd uno speciale manifesto de "Il Girotondo" di Fabrizio De Andrè raccontato, per ritratti, dai bambini della scuola d'infanzia "Il Girotondo", istituto comprensico Angelini di PAvia. Al cento il ritratto, inconfondibile, di Faber.

Concerto + CD: 10 euro. Solo concerto 5 euro. Prenotazioni al n. 338.5901699 (sms - whatsapp).